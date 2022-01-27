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У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве
У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве - РИА Новости, 27.01.2022
У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:59
2022-01-27T12:59
2022-01-27T13:14
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе главы правительства и кабмина не имеют, сообщила пресс-служба правительства.В сториз Instagram, который назван по имени премьера, опубликован опрос с просьбой оценить работу губернаторов.В кабмине попросили "быть внимательнее и проверять достоверность информации, публикуемой в интернете".
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михаил мишустин, политика, технологии, россия
12:59 27.01.2022 (обновлено: 13:14 27.01.2022)
У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве
Правительство: у премьера Мишустина нет личных аккаунтов ни в одной соцсети
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе главы правительства и кабмина не имеют, сообщила пресс-служба правительства.
В сториз Instagram, который назван по имени премьера, опубликован опрос с просьбой оценить работу губернаторов.
"У председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram. Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно и все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют", - отметили в пресс-службе.
В кабмине попросили "быть внимательнее и проверять достоверность информации, публикуемой в интернете".