https://ria.ru/20220127/mishustin-1769770879.html

У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве

У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве - РИА Новости, 27.01.2022

У Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, заявили в правительстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:59

2022-01-27T12:59

2022-01-27T13:14

михаил мишустин

политика

технологии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, все инициативы, которые в нём опубликованы, никакого отношения к работе главы правительства и кабмина не имеют, сообщила пресс-служба правительства.В сториз Instagram, который назван по имени премьера, опубликован опрос с просьбой оценить работу губернаторов.В кабмине попросили "быть внимательнее и проверять достоверность информации, публикуемой в интернете".

https://ria.ru/20210310/volodin-1600548675.html

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михаил мишустин, политика, технологии, россия