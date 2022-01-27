https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769783412.html

В Магадане возбудили дело из-за ложных сообщений о минировании школ

В Магадане возбудили дело из-за ложных сообщений о минировании школ - РИА Новости, 27.01.2022

В Магадане возбудили дело из-за ложных сообщений о минировании школ

Следователи возбудили уголовное дело после ложного минирования всех учебных заведений Магадана и их эвакуации, сообщило в четверг СУСК России по региону. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:52

2022-01-27T13:52

2022-01-27T13:55

происшествия

магаданская область

магадан

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ложного минирования всех учебных заведений Магадана и их эвакуации, сообщило в четверг СУСК России по региону.Утром 20 января все учебные заведения Магадана эвакуировали. В правоохранительных органах пояснили, что получили сообщения о "минировании" школ, лицеев, техникума и единственного в регионе вуза. Следственный комитет начал проверку."На электронную почту 29 учреждений образования и культуры Магадана, а также УМВД России по Магаданской области поступили сообщения о минировании учебных заведений областного центра. По результатам проверки указанных сообщений и обследований учреждений образования сотрудниками оперативных служб УФСБ, УМВД, ВНГ России и ГУМЧС России по Магаданской области взрывных устройств не обнаружено", - сообщает ведомство.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры".

https://ria.ru/20220126/petropavlovsk-kamchatskiy-1769532227.html

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происшествия, магаданская область, магадан, следственный комитет россии (ск рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий