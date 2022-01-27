https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769778292.html

Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД

Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД - РИА Новости, 27.01.2022

Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД

Ложные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске поступают из-за границы, поэтому трудно установить тех, кто звонит, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:27

2022-01-27T13:27

2022-01-27T13:27

происшествия

челябинская область

челябинск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Ложные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске поступают из-за границы, поэтому трудно установить тех, кто звонит, сообщил журналистам в четверг начальник ГУМВД России по региону Михаил Скоков.Как информировала городская администрация, 25 января правоохранительные органы проводили проверку поступивших анонимных сообщений о "минировании" образовательных учреждений Челябинска, очные занятия в школах были отменены. Правоохранители обследовали все 189 зданий школ города, ничего опасного не нашли. Кроме того, 20 января по аналогичной причине были отменены занятия в первую и вторую смены во всех школах Челябинска. Также 26 января проверочные мероприятия проводились в здании мэрии Челябинска."К сожалению, комментировать здесь сложно. Устанавливаем. Известно, что сигналы идут из-за границы. Здесь очень сложно достучаться до коллег, которые работают за рубежом. Не все откликаются", - сказал Скоков.По его словам, сотрудники МВД обязаны реагировать на каждый сигнал, чтобы обеспечить безопасность граждан. "Эти сигналы, которые поступают, мы обязаны на них реагировать. Мы понимаем, что это создает напряжение в обществе, но на сегодня другого алгоритма просто нет", - добавил он.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220126/evakuatsiya-1769546686.html

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происшествия, челябинская область, челябинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий