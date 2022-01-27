https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769778292.html
Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД
Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД - РИА Новости, 27.01.2022
Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД
Ложные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске поступают из-за границы, поэтому трудно установить тех, кто звонит, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:27
2022-01-27T13:27
2022-01-27T13:27
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Ложные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске поступают из-за границы, поэтому трудно установить тех, кто звонит, сообщил журналистам в четверг начальник ГУМВД России по региону Михаил Скоков.Как информировала городская администрация, 25 января правоохранительные органы проводили проверку поступивших анонимных сообщений о "минировании" образовательных учреждений Челябинска, очные занятия в школах были отменены. Правоохранители обследовали все 189 зданий школ города, ничего опасного не нашли. Кроме того, 20 января по аналогичной причине были отменены занятия в первую и вторую смены во всех школах Челябинска. Также 26 января проверочные мероприятия проводились в здании мэрии Челябинска."К сожалению, комментировать здесь сложно. Устанавливаем. Известно, что сигналы идут из-за границы. Здесь очень сложно достучаться до коллег, которые работают за рубежом. Не все откликаются", - сказал Скоков.По его словам, сотрудники МВД обязаны реагировать на каждый сигнал, чтобы обеспечить безопасность граждан. "Эти сигналы, которые поступают, мы обязаны на них реагировать. Мы понимаем, что это создает напряжение в обществе, но на сегодня другого алгоритма просто нет", - добавил он.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, челябинская область, челябинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий
Сообщения о "минировании" школ Челябинска идут из-за границы, заявили в МВД
ГУМВД: сообщения о "минировании" школ Челябинска поступают из-за границы
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости.
Ложные звонки о минировании социальных объектов в Челябинске поступают из-за границы, поэтому трудно установить тех, кто звонит, сообщил
журналистам в четверг начальник ГУМВД России по региону Михаил Скоков.
Как информировала городская администрация, 25 января правоохранительные органы проводили проверку поступивших анонимных сообщений о "минировании" образовательных учреждений Челябинска, очные занятия в школах были отменены. Правоохранители обследовали все 189 зданий школ города, ничего опасного не нашли. Кроме того, 20 января по аналогичной причине были отменены занятия в первую и вторую смены во всех школах Челябинска. Также 26 января проверочные мероприятия проводились в здании мэрии Челябинска.
"К сожалению, комментировать здесь сложно. Устанавливаем. Известно, что сигналы идут из-за границы. Здесь очень сложно достучаться до коллег, которые работают за рубежом. Не все откликаются", - сказал Скоков.
По его словам, сотрудники МВД обязаны реагировать на каждый сигнал, чтобы обеспечить безопасность граждан. "Эти сигналы, которые поступают, мы обязаны на них реагировать. Мы понимаем, что это создает напряжение в обществе, но на сегодня другого алгоритма просто нет", - добавил он.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.