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"Ростех" разработал первый российский OLED-микродисплей
"Ростех" разработал первый российский OLED-микродисплей - РИА Новости, 27.01.2022
"Ростех" разработал первый российский OLED-микродисплей
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминисцентных светодиодах (OLED),... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:52
2022-01-27T11:52
технологии
наука
ростех
российская электроника
объединенная приборостроительная корпорация
электроника
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминисцентных светодиодах (OLED), который в том числе может быть использован в очках виртуальной реальности, говорится в сообщении госкорпорации."Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм… Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры", - отмечается в сообщении.В "Ростехе" подчеркнули, что производство OLED-микродисплеев требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров."Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств", - отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (головная структура "Росэлектроники") Сергей Сахненко.Опытно-конструкторская работа и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ "Циклон" холдинга "Росэлектроника". Технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства "ноу-хау", добавили в "Ростехе".
https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html
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технологии, наука, ростех, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, электроника, россия
11:52 27.01.2022
 
"Ростех" разработал первый российский OLED-микродисплей

Холдинг "Росэлектроника" разработал первый российский OLED-микродисплей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминисцентных светодиодах (OLED), который в том числе может быть использован в очках виртуальной реальности, говорится в сообщении госкорпорации.
"Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм… Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры", - отмечается в сообщении.
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В "Ростехе" подчеркнули, что производство OLED-микродисплеев требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.
"Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств", - отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (головная структура "Росэлектроники") Сергей Сахненко.
Опытно-конструкторская работа и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ "Циклон" холдинга "Росэлектроника". Технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства "ноу-хау", добавили в "Ростехе".
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