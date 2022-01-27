"Ростех" разработал первый российский OLED-микродисплей
Холдинг "Росэлектроника" разработал первый российский OLED-микродисплей
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминисцентных светодиодах (OLED), который в том числе может быть использован в очках виртуальной реальности, говорится в сообщении госкорпорации.
"Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм… Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры", - отмечается в сообщении.
В "Ростехе" подчеркнули, что производство OLED-микродисплеев требует соблюдения повышенных требований к технологическому процессу. Так, важно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.
"Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств", - отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (головная структура "Росэлектроники") Сергей Сахненко.
Опытно-конструкторская работа и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ "Циклон" холдинга "Росэлектроника". Технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства "ноу-хау", добавили в "Ростехе".