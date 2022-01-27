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МИД России прокомментировал слова экс-главы ВМС Германии о Крыме
МИД России прокомментировал слова экс-главы ВМС Германии о Крыме - РИА Новости, 27.01.2022
МИД России прокомментировал слова экс-главы ВМС Германии о Крыме
Заявления по Крыму отправленного в отставку вице-адмирала ФРГ Кая-Акима Шенбаха отражают взгляды существенной части Германии, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:12
2022-01-27T16:21
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления по Крыму отправленного в отставку вице-адмирала ФРГ Кая-Акима Шенбаха отражают взгляды существенной части Германии, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Мы не станем комментировать сам факт ухода в отставку после сделанных заявлений - это внутреннее дело Германии. Но что касается сути его высказываний... то отметим, что они, очевидно, отражают взгляды не только самого вице-адмирала, но и достаточно существенной части военно-политической элиты Германии", - сказал Зайцев на брифинге.По его словам, "соответствующие сигналы регулярно доходят до нас через наши дипломатические представительства в ФРГ"."У многих в Берлине есть здравое понимание истинного характера геополитических процессов, в которые в 2014 году ряд западных государств насильно втянули Украину", - добавил Зайцев.Однако "диктуемая США блоковая дисциплина НАТО заглушает голоса разума", посетовал он.Ранее глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, однако после того, как его заявление получило общественный резонанс, он подал в отставку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывания экс-главы ВМС о Крыме не соответствующими представлениям правительства страны.
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769303355.html
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в мире, германия, россия, украина, берлин (город), сша, нато
16:12 27.01.2022 (обновлено: 16:21 27.01.2022)
 
МИД России прокомментировал слова экс-главы ВМС Германии о Крыме

МИД России: заявление экс-главы ВМС ФРГ Шенбаха о Крыме отражает взгляды многих немцев

© AP Photo / Eugene HoshikoВице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления по Крыму отправленного в отставку вице-адмирала ФРГ Кая-Акима Шенбаха отражают взгляды существенной части Германии, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Мы не станем комментировать сам факт ухода в отставку после сделанных заявлений - это внутреннее дело Германии. Но что касается сути его высказываний... то отметим, что они, очевидно, отражают взгляды не только самого вице-адмирала, но и достаточно существенной части военно-политической элиты Германии", - сказал Зайцев на брифинге.
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По его словам, "соответствующие сигналы регулярно доходят до нас через наши дипломатические представительства в ФРГ".
"У многих в Берлине есть здравое понимание истинного характера геополитических процессов, в которые в 2014 году ряд западных государств насильно втянули Украину", - добавил Зайцев.
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Ранее глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, однако после того, как его заявление получило общественный резонанс, он подал в отставку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывания экс-главы ВМС о Крыме не соответствующими представлениям правительства страны.
 
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