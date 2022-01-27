https://ria.ru/20220127/mid-1769815107.html

В МИД назвали условие снижения военной напряженности в Европе

В МИД назвали условие снижения военной напряженности в Европе - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД назвали условие снижения военной напряженности в Европе

Военная напряженность в Европе снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:07

2022-01-27T16:07

2022-01-27T16:36

в мире

европа

нато

россия

сша

сергей лавров

энтони блинкен

восточная европа

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военная напряженность в Европе снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Понятно, что военная напряженность снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. К этому мы и призываем. Это один из опорных пунктов наших предложений к НАТО по гарантиям безопасности", - сказал он во время брифинга в четверг.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 годаПо словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220127/nato-1769814387.html

европа

россия

сша

восточная европа

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в мире, европа, нато, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, восточная европа