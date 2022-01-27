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В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо
Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:42
2022-01-27T16:37
в мире
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москва
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти. Призываем к немедленному освобождению Буркина-Фасо Рока Каборе, а также к скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они заявили о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку". Агентство Франс Пресс сообщило, что президент находится под домашним арестом на вилле.
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в мире, буркина-фасо, москва, здоровье - общество, россия
15:42 27.01.2022 (обновлено: 16:37 27.01.2022)
 
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо

Дипломат Зайцев: Москва призывает к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти. Призываем к немедленному освобождению Буркина-Фасо Рока Каборе, а также к скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они заявили о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку". Агентство Франс Пресс сообщило, что президент находится под домашним арестом на вилле.
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