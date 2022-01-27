https://ria.ru/20220127/mid-1769810282.html
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо
Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:42
2022-01-27T15:42
2022-01-27T16:37
в мире
буркина-фасо
москва
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти. Призываем к немедленному освобождению Буркина-Фасо Рока Каборе, а также к скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они заявили о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку". Агентство Франс Пресс сообщило, что президент находится под домашним арестом на вилле.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html
буркина-фасо
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, москва, здоровье - общество, россия
15:42 27.01.2022 (обновлено: 16:37 27.01.2022)
В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо
Дипломат Зайцев: Москва призывает к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо