https://ria.ru/20220127/mid-1769810282.html

В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо

В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД призвали к немедленному освобождению президента Буркина-Фасо

Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:42

2022-01-27T15:42

2022-01-27T16:37

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва в связи с военным переворотом в Буркина-Фасо призывает к немедленному освобождению президента страны Рока Каборе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти. Призываем к немедленному освобождению Буркина-Фасо Рока Каборе, а также к скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они заявили о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку". Агентство Франс Пресс сообщило, что президент находится под домашним арестом на вилле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html

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в мире, буркина-фасо, москва, здоровье - общество, россия