Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре - РИА Новости, 27.01.2022
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:06
2022-01-27T15:06
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, вечером 26 января в частной клинике на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. Симоновская межрайонная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
15:06 27.01.2022
 
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре

В Москве 37-летняя пациента умерла во время процедуры в частном медицинском центре

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, вечером 26 января в частной клинике на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. Симоновская межрайонная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля 2021, 12:29
В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Лента новостейМолния
В США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников