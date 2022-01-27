https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре - РИА Новости, 27.01.2022
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:06
2022-01-27T15:06
2022-01-27T15:06
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, вечером 26 января в частной клинике на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. Симоновская межрайонная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
В Москве 37-летняя пациента умерла во время процедуры в частном медицинском центре
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости.
Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает
пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, вечером 26 января в частной клинике на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. Симоновская межрайонная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.