https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html

В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре

В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре - РИА Новости, 27.01.2022

В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре

Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:06

2022-01-27T15:06

2022-01-27T15:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку частного медицинского центра после смерти 37-летней пациентки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, вечером 26 января в частной клинике на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. Симоновская межрайонная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва