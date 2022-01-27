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Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов

Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов - РИА Новости, 27.01.2022

Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения, что якобы Владимир Путин согласился с предложением разрешить майнинг в Иркутской... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:02

2022-01-27T20:02

2022-01-27T20:20

экономика

владимир путин

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения, что якобы Владимир Путин согласился с предложением разрешить майнинг в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии - регионах с избытком электроэнергии.Ранее агентство Блумберг выступило с утверждением со ссылкой на источники, что Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его. Как утверждало агентство, Путин якобы поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия."Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", - сказал собеседник агентства.

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта