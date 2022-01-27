https://ria.ru/20220127/mayning-1769864190.html
Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов
Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов - РИА Новости, 27.01.2022
Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения, что якобы Владимир Путин согласился с предложением разрешить майнинг в Иркутской... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:02
2022-01-27T20:02
2022-01-27T20:20
экономика
владимир путин
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_143ed3632bac6af27bcf8e7099a9c46e.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения, что якобы Владимир Путин согласился с предложением разрешить майнинг в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии - регионах с избытком электроэнергии.Ранее агентство Блумберг выступило с утверждением со ссылкой на источники, что Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его. Как утверждало агентство, Путин якобы поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия."Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", - сказал собеседник агентства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cef8398358c76c1f1f942d4fb9e9caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта
20:02 27.01.2022 (обновлено: 20:20 27.01.2022)
Песков отреагировал на сообщения о возможности майнинга в ряде регионов
Песков опроверг сообщения о якобы согласии Путина разрешить майнинг в ряде регионов