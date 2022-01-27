Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/lnr-1769765997.html
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников - РИА Новости, 27.01.2022
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников
В Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:42
2022-01-27T15:55
в мире
луганская народная республика
донбасс
blackwater
николаевская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564937567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d77191f638788ae8444940abe10349.jpg
ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. В Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."В зоне "операции объединенных сил" инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater", — сказал он.По словам Лещенко, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно еще в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась."Тренировки проходят на полигонах во Львовской области, на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской и Озерное — в Житомирской областях. Боевики Нацгвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области", — пояснил начальник управления.Он также отметил, что по некоторым причинам, в том числе из-за низкого уровня мотивации военнослужащих ВСУ и из-за сжатых сроков обучения, у западных инструкторов слишком мало возможностей для подготовки "сколь-нибудь квалифицированных кадров".С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ. Читайте полный текст интервью Яна Лещенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html
https://ria.ru/20220127/donbass-1769763537.html
луганская народная республика
донбасс
николаевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564937567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de27909e5cacee5d3af9aaf8562ed789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донбасс, blackwater, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
12:42 27.01.2022 (обновлено: 15:55 27.01.2022)
 
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников

Народная милиция ЛНР: в Донбассе присутствуют наемники из американской ЧВК Academi

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. В Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
"В зоне "операции объединенных сил" инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater", — сказал он.
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:49
В Кремле прокомментировали идею поставить оружие ДНР и ЛНР
По словам Лещенко, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно еще в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась.
"Тренировки проходят на полигонах во Львовской области, на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской и Озерное — в Житомирской областях. Боевики Нацгвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области", — пояснил начальник управления.
Он также отметил, что по некоторым причинам, в том числе из-за низкого уровня мотивации военнослужащих ВСУ и из-за сжатых сроков обучения, у западных инструкторов слишком мало возможностей для подготовки "сколь-нибудь квалифицированных кадров".
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
12:34
Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассBlackwaterНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Лента новостейМолния
В США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников