https://ria.ru/20220127/lnr-1769765997.html

В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников

В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников - РИА Новости, 27.01.2022

В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников

В Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:42

2022-01-27T12:42

2022-01-27T15:55

в мире

луганская народная республика

донбасс

blackwater

николаевская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. В Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."В зоне "операции объединенных сил" инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater", — сказал он.По словам Лещенко, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно еще в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась."Тренировки проходят на полигонах во Львовской области, на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской и Озерное — в Житомирской областях. Боевики Нацгвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области", — пояснил начальник управления.Он также отметил, что по некоторым причинам, в том числе из-за низкого уровня мотивации военнослужащих ВСУ и из-за сжатых сроков обучения, у западных инструкторов слишком мало возможностей для подготовки "сколь-нибудь квалифицированных кадров".С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ. Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>

https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769763537.html

луганская народная республика

донбасс

николаевская область

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в мире, луганская народная республика, донбасс, blackwater, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия