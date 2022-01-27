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РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0

РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 - РИА Новости, 27.01.2022

РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0

Алтайский край, Башкирия, Свердловская область и Хабаровский край в 2021 году стали лидерами по внедрению инструментов регионального экспортного стандарта 2.0... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:23

2022-01-27T12:23

2022-01-27T12:23

российский экспортный центр

москва

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.Алтайский край, Башкирия, Свердловская область и Хабаровский край в 2021 году стали лидерами по внедрению инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0), заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В прошлом году регионами-лидерами, которые при обязательных 11 инструментах РЭС 2.0 успешно внедрили 14, стали Алтайский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Хабаровский край", - сказала Никишина.Она отметила, что Московская, Орловская, Тверская, Курская области, Москва, Карелия и Крым, срок внедрения у которых наступает в 2022 году, "досрочно внедрили порядка 50% инструментов РЭС 2.0, что заслуживает уважения и является примером ответственного подхода к реализации государственной политики в сфере экспортной деятельности".В целях выполнения поставленной задачи в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и входящем в его состав федеральном проекте "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусмотрены мероприятия, целевые показатели и результаты, направленные на увеличение объема экспорта.Одним из ключевых мероприятий федерального проекта по развитию экспорта в субъектах Российской Федерации является внедрение в регионах РЭС 2.0.

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российский экспортный центр, москва, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия