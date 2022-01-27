Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/lidery-1769759840.html
РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0
РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 - РИА Новости, 27.01.2022
РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0
Алтайский край, Башкирия, Свердловская область и Хабаровский край в 2021 году стали лидерами по внедрению инструментов регионального экспортного стандарта 2.0... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:23
2022-01-27T12:23
российский экспортный центр
москва
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.Алтайский край, Башкирия, Свердловская область и Хабаровский край в 2021 году стали лидерами по внедрению инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0), заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В прошлом году регионами-лидерами, которые при обязательных 11 инструментах РЭС 2.0 успешно внедрили 14, стали Алтайский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Хабаровский край", - сказала Никишина.Она отметила, что Московская, Орловская, Тверская, Курская области, Москва, Карелия и Крым, срок внедрения у которых наступает в 2022 году, "досрочно внедрили порядка 50% инструментов РЭС 2.0, что заслуживает уважения и является примером ответственного подхода к реализации государственной политики в сфере экспортной деятельности".В целях выполнения поставленной задачи в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и входящем в его состав федеральном проекте "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусмотрены мероприятия, целевые показатели и результаты, направленные на увеличение объема экспорта.Одним из ключевых мероприятий федерального проекта по развитию экспорта в субъектах Российской Федерации является внедрение в регионах РЭС 2.0.
https://ria.ru/20220105/pavilon-1766643481.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр, москва, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
12:23 27.01.2022
 

РЭЦ назвал регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.Алтайский край, Башкирия, Свердловская область и Хабаровский край в 2021 году стали лидерами по внедрению инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0), заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"В прошлом году регионами-лидерами, которые при обязательных 11 инструментах РЭС 2.0 успешно внедрили 14, стали Алтайский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Хабаровский край", - сказала Никишина.
Она отметила, что Московская, Орловская, Тверская, Курская области, Москва, Карелия и Крым, срок внедрения у которых наступает в 2022 году, "досрочно внедрили порядка 50% инструментов РЭС 2.0, что заслуживает уважения и является примером ответственного подхода к реализации государственной политики в сфере экспортной деятельности".
В целях выполнения поставленной задачи в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и входящем в его состав федеральном проекте "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" предусмотрены мероприятия, целевые показатели и результаты, направленные на увеличение объема экспорта.
Одним из ключевых мероприятий федерального проекта по развитию экспорта в субъектах Российской Федерации является внедрение в регионах РЭС 2.0.
Павильон России на EXPO-2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 16:19
Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае
 
Российский экспортный центрМоскваАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Лента новостейМолния
В США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников