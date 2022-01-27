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Леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссиба, назвали Казановой
Леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссиба, назвали Казановой - РИА Новости, 27.01.2022
Леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссиба, назвали Казановой
Дальневосточный леопард, которого недавно сняли на видео в Приморье, получил имя Казанова, сообщает национальный парк "Земля леопарда". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:59
2022-01-27T08:44
общество
надеждинский район
всемирный фонд дикой природы
национальный парк "земля леопарда"
фгбу "земля леопарда"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Дальневосточный леопард, которого недавно сняли на видео в Приморье, получил имя Казанова, сообщает национальный парк "Земля леопарда".Две недели назад хищника заметили восточнее Транссибирской магистрали — это значит, что популяция расселяется на восток, в исторический ареал. До сих пор дальневосточные леопарды в России обитали только на юго-западе Приморья, в основном в нацпарке "Земля леопарда". Новому зверю присвоили персональный идентификационный номер — Leo 224M. Право выбрать для него имя получил фотограф Игорь Метельский, который и запечатлел леопарда с помощью фотоловушек в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе."Имя Казанова в значении "новый дом" (от итальянского casa nova. — Прим. ред.) стало символичным. Леопард-сенсация был отмечен в местах, в которых его сородичи не фиксировались уже больше 50 лет", — рассказали в нацпарке.Зверь преодолел расстояние в 40 километров от ядра популяции на "Земле леопарда".Уникальные снимки стали важным вкладом в дело изучения и сохранения популяции этих животных, поэтому Метельский стал Хранителем леопарда. Получившие такой статус занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали телеведущий Николай Дроздов, актеры Памела Андерсон и Стивен Сигал и другие известные люди.Ключевые места обитания дальневосточного леопарда — территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем (в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов), а также небольшой участок территории КНДР, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. Сейчас, по словам ученых, хищник уже сравнительно близко подошел к Уссурийскому заповеднику — территория рассматривается как подходящая для реинтродукции этого вида.По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20220103/pesnya-1766453906.html
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общество, надеждинский район, всемирный фонд дикой природы, национальный парк "земля леопарда", фгбу "земля леопарда", россия
03:59 27.01.2022 (обновлено: 08:44 27.01.2022)
 
Леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссиба, назвали Казановой

Дальневосточного леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссиба, назвали Казановой

© Фото : @amurleo_land / InstagramДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : @amurleo_land / Instagram
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Дальневосточный леопард, которого недавно сняли на видео в Приморье, получил имя Казанова, сообщает национальный парк "Земля леопарда".
Две недели назад хищника заметили восточнее Транссибирской магистрали — это значит, что популяция расселяется на восток, в исторический ареал. До сих пор дальневосточные леопарды в России обитали только на юго-западе Приморья, в основном в нацпарке "Земля леопарда". Новому зверю присвоили персональный идентификационный номер — Leo 224M. Право выбрать для него имя получил фотограф Игорь Метельский, который и запечатлел леопарда с помощью фотоловушек в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе.
"Имя Казанова в значении "новый дом" (от итальянского casa nova. — Прим. ред.) стало символичным. Леопард-сенсация был отмечен в местах, в которых его сородичи не фиксировались уже больше 50 лет", — рассказали в нацпарке.
Зверь преодолел расстояние в 40 километров от ядра популяции на "Земле леопарда".
Уникальные снимки стали важным вкладом в дело изучения и сохранения популяции этих животных, поэтому Метельский стал Хранителем леопарда. Получившие такой статус занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали телеведущий Николай Дроздов, актеры Памела Андерсон и Стивен Сигал и другие известные люди.
Ключевые места обитания дальневосточного леопарда — территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем (в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов), а также небольшой участок территории КНДР, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. Сейчас, по словам ученых, хищник уже сравнительно близко подошел к Уссурийскому заповеднику — территория рассматривается как подходящая для реинтродукции этого вида.
По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов.
Леопард - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 03:23
В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда
 
ОбществоНадеждинский районВсемирный фонд дикой природыНациональный парк "Земля леопарда"ФГБУ "Земля леопарда"Россия
 
 
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