https://ria.ru/20220127/lavrov-1769870331.html

Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине

Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине

Противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны должно быть одним из ключевых приоритетов международного сообщества, эта задача особенно... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:43

2022-01-27T20:43

2022-01-27T20:43

в мире

украина

сергей лавров

вторая мировая война (1939-1945)

российский еврейский конгресс

освенцим

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны должно быть одним из ключевых приоритетов международного сообщества, эта задача особенно актуальна на фоне энергичной реабилитации нацистов и коллаборационистов в ряде стран Запада и на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нацистский режим принёс неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев и представителей других этнических групп, включая миллионов русских, прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства. Наш святой долг - хранить память о жертвах "коричневой чумы" и продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов", - зачитал послание Лаврова заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин участникам мемориального вечера "Хранитель памяти".Министр в послании подчеркнул, что сегодня важно делать все возможное, чтобы подобные зверства больше никогда не повторились. Поэтому "противодействие попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться в числе ключевых приоритетов в международной повестке дня"."Такая работа тем более востребована, что в ряде стран Запада, а также на Украине энергично реабилитируют нацистов и коллаборационистов, активируется деятельность разного рода радикалов, усиливается пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей", - добавил он.Благотворительный мемориальный вечер был организован Российским еврейским конгрессом.Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html

https://ria.ru/20220120/kholokost-1768797393.html

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освенцим

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в мире, украина, сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), российский еврейский конгресс, освенцим, россия