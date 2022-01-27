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Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине
Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине
Противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны должно быть одним из ключевых приоритетов международного сообщества, эта задача особенно... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:43
2022-01-27T20:43
в мире
украина
сергей лавров
вторая мировая война (1939-1945)
российский еврейский конгресс
освенцим
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны должно быть одним из ключевых приоритетов международного сообщества, эта задача особенно актуальна на фоне энергичной реабилитации нацистов и коллаборационистов в ряде стран Запада и на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нацистский режим принёс неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев и представителей других этнических групп, включая миллионов русских, прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства. Наш святой долг - хранить память о жертвах "коричневой чумы" и продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов", - зачитал послание Лаврова заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин участникам мемориального вечера "Хранитель памяти".Министр в послании подчеркнул, что сегодня важно делать все возможное, чтобы подобные зверства больше никогда не повторились. Поэтому "противодействие попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться в числе ключевых приоритетов в международной повестке дня"."Такая работа тем более востребована, что в ряде стран Запада, а также на Украине энергично реабилитируют нацистов и коллаборационистов, активируется деятельность разного рода радикалов, усиливается пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей", - добавил он.Благотворительный мемориальный вечер был организован Российским еврейским конгрессом.Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html
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в мире, украина, сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), российский еврейский конгресс, освенцим, россия
20:43 27.01.2022
 
Лавров напомнил о реабилитации нацистов на Украине

Глава МИД Лавров в день памяти жертв Холокоста напомнил о реабилитации нацистов на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны должно быть одним из ключевых приоритетов международного сообщества, эта задача особенно актуальна на фоне энергичной реабилитации нацистов и коллаборационистов в ряде стран Запада и на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нацистский режим принёс неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев и представителей других этнических групп, включая миллионов русских, прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства. Наш святой долг - хранить память о жертвах "коричневой чумы" и продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов", - зачитал послание Лаврова заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин участникам мемориального вечера "Хранитель памяти".
Главный раввин России Берл Лазар, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на церемонии возложения цветов в Международный день памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
09:33
Международный день памяти жертв Холокоста
Министр в послании подчеркнул, что сегодня важно делать все возможное, чтобы подобные зверства больше никогда не повторились. Поэтому "противодействие попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться в числе ключевых приоритетов в международной повестке дня".
"Такая работа тем более востребована, что в ряде стран Запада, а также на Украине энергично реабилитируют нацистов и коллаборационистов, активируется деятельность разного рода радикалов, усиливается пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей", - добавил он.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:53
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста
Благотворительный мемориальный вечер был организован Российским еврейским конгрессом.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
 
В миреУкраинаСергей ЛавровВторая мировая война (1939-1945)Российский еврейский конгрессОсвенцимРоссия
 
 
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