https://ria.ru/20220127/lavrov-1769765324.html

Об ответах США и НАТО по безопасности будет доложено Путину, заявил Лавров

Об ответах США и НАТО по безопасности будет доложено Путину, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022

Об ответах США и НАТО по безопасности будет доложено Путину, заявил Лавров

После межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:39

2022-01-27T12:39

2022-01-27T12:56

сша

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сергей лавров

восточная европа

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. После межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о российской реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769768419.html

сша

восточная европа

россия

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сша, владимир путин, нато, сергей лавров, восточная европа, россия