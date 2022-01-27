12:39 27.01.2022 (обновлено: 12:56 27.01.2022)
Об ответах США и НАТО по безопасности будет доложено Путину, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: об ответах США и НАТО по безопасности будет доложено Путину
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
Подготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле "Президент" в Женеве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. После межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о российской реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.