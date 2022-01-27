https://ria.ru/20220127/laureaty-1769839052.html

Восемь проектов ВТБ стали лауреатами премии Global CIO "Проект года"

Восемь проектов ВТБ стали лауреатами премии Global CIO "Проект года" - РИА Новости, 27.01.2022

Восемь проектов ВТБ стали лауреатами премии Global CIO "Проект года"

Восемь проектов ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:45

2022-01-27T17:45

2022-01-27T17:44

новости компаний - экономика

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Восемь проектов ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года", сообщает пресс-служба банка.Награду получили проект по инфраструктурной трансформации ВТБ, облачная платформа VTB.Cloud, голосовой ассистент в ВТБ Онлайн, собственная платформа банка для интегрированного управления рисками, единая витрина управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн, собственный портал разработки для ИТ-специалистов, новая модель ИТ-производства, а также проект по модернизации корпоративного информационного хранилища ВТБ.Global CIO —профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации. Конкурс "Проект года" организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в десятый раз.Начиная с 2012 года 1400+ ИТ-директоров участвовали в конкурсе и формировали единую базу знаний ИТ-отрасли, 1 750+ проектов выходили в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях за прошедшие годы, проекты получили 2200+ экспертных комментариев за весь период проведения конкурса."Прошедший 2021 год стал знаменательным для технологического развития ВТБ – мы вышли на рекордную не только для банка, но и для рынка скорость обновлений, запустили процесс, который позволяет создавать ПО в промышленных масштабах. Одновременно мы подняли производительность: например, сократили time-to-market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок) продуктов и сервисов в восемь раз. Эти изменения уже принесли ощутимые результаты для банка и приятно, что нашу трансформацию видят и отмечают лидеры цифровой трансформации. Победа сразу восьми проектов ВТБ в премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для нас", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, голосовое управление — один из значительных трендов в развитии цифровых сервисов, поэтому в начале прошлого года банк предоставил клиентам возможность совершать операции и получать консультации по банковским продуктам с помощью голосового ассистента. "За год им воспользовались уже более 400 тысяч человек. Еще одним важным направлением для нас стало развитие цифрового профиля клиента, где можно самостоятельно управлять личными данными", — сказал Чугунов.В пресс-службе отметили, что в рамках инфраструктурной трансформации специалисты банка провели обновление технологического оборудования – миграция ИТ-инфраструктуры ВТБ на комплекс ЦОД (центров обработки данных) нового поколения, подключение к новым ЦОДам всех точек продаж банка. Были применены технические решения, направленные на повышение надежности, масштабируемости и безопасности ИТ-сервисов банка.Была внедрена облачная платформа VTB.Cloud для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Внедрение платформы позволило создать единую точку входа для всех сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут.Голосовой ассистент был внедрен в приложение ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. Он консультирует клиентов по всем продуктам и услугам банка, а также позволяет совершить самые востребованные банковские операции: переводы между своими счетами клиенту ВТБ, переводы через СБП, оплату сотовой связи и другие. С момента запуска сервис помог более 400 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее востребованным операциям на общую сумму 40 миллионов рублей. -0-.Собственная платформа ВТБ для интегрированного управления рисками разработана на основе открытого программного обеспечения. Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом банка.В 2021 году ВТБ с помощью решения Tarantool от компании "VK Цифровые технологии" создал единую витрину управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут увидеть, какая информация о них есть у банка. Также в ближайшее время у пользователей появится возможность самостоятельно управлять и редактировать персональные данные прямо в ВТБ Онлайн. Кроме того, клиентам стала доступна загрузка информации с портала "Госуслуги". Этой функцией удобно пользоваться, например, если у человека сменился паспорт или появился ИНН, которого не было в банке: ему достаточно согласиться на передачу сведений из Госуслуг — и новые данные актуализируются автоматически.ВТБ провел масштабную модернизацию корпоративного информационного хранилища, для подготовки отчётов, бизнес-анализа и расширенной аналитики. Модернизация позволяет ускорить время подготовки отчетности на 30%, обеспечить экономию денежных средств и позволяет получить возврат от инвестиций в проект менее чем за три года.Внедрение новой модели ИТ-производства - это глобальная трансформация производства технологических продуктов банка: переход на принципы гибкой разработки в кроссфункциональных стримах и командах, развитие продуктовых практик, ориентированных на клиента, внедрение единого современного процесса производства и инженерных практик DevSecOps. Все это позволило значительно улучшить ключевые производственные показатели - сократить сроки выпуска продуктов и сервисов в 8 раз - до 30 дней, выйти на рекордное количество внедрений, при этом улучшив показатели доступности и надежности. Более 180 стримов и 1500 команд ВТБ работают сейчас в новой модели, создавая лучшие сервисы и продукты для клиентов.В рамках новой модели производства ВТБ первым среди российских банков создал и внедрил собственный портал разработчиков - уникальную информационную систему, предлагающую функциональность по созданию и переиспользованию микросервисов на базе шаблонов. Это единая точка доступа ИТ-специалистов ВТБ к производственному процессу и обеспечивающим его инструментам, что позволило значительно повысить эффективность и скорость разработки.

https://ria.ru/20220125/auditoriya-1769449507.html

https://ria.ru/20220118/bank-1768415149.html

https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, втб