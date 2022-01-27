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Глава МИД Латвии выступил за реалистический подход в отношениях с Россией
Глава МИД Латвии выступил за реалистический подход в отношениях с Россией - РИА Новости, 27.01.2022
Глава МИД Латвии выступил за реалистический подход в отношениях с Россией
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что республике с Россией необходимо сохранять открытые каналы коммуникации, а также разработать стратегию... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:53
2022-01-27T14:53
в мире
нато
мид латвии
эдгар ринкевич
восточная европа
россия
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РИГА, 27 янв – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что республике с Россией необходимо сохранять открытые каналы коммуникации, а также разработать стратегию сотрудничества.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности."Латвия все эти годы выступала за реалистический подход к отношениям с Россией - как в региональном, так и в глобальном масштабе. Сохраняя твердую позицию в принципиальных вопросах необходимо сохранять в рамках международных организаций открытые каналы коммуникации", - сказал Ринкевич во время внешнеполитических дебатов в сейме Латвии в четверг.По его словам, существует много вопросов, которые необходимо решать совместно с Россией."Иными словами говоря - хорошо разработанная стратегия сотрудничества с Россией не только возможна, но и необходима. Международный контроль вооружений, глобальные изменения климата, торговля, вопрос нераспространения ядерного оружия и разоружение Ирана - это только некоторые вопросы, по которым надо сотрудничать. Мы также готовы продолжать сотрудничество для решения существенных проблем нашего региона в формате совета стран Балтийского моря", - сказал Ринкевич.
https://ria.ru/20210728/latviya-1743274326.html
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в мире, нато, мид латвии, эдгар ринкевич, восточная европа, россия
14:53 27.01.2022
 
Глава МИД Латвии выступил за реалистический подход в отношениях с Россией

Глава МИД Латвии Ринкевич выступил за реалистический подход в отношениях с Россией

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
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РИГА, 27 янв – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что республике с Россией необходимо сохранять открытые каналы коммуникации, а также разработать стратегию сотрудничества.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 14:17
"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России
"Латвия все эти годы выступала за реалистический подход к отношениям с Россией - как в региональном, так и в глобальном масштабе. Сохраняя твердую позицию в принципиальных вопросах необходимо сохранять в рамках международных организаций открытые каналы коммуникации", - сказал Ринкевич во время внешнеполитических дебатов в сейме Латвии в четверг.
По его словам, существует много вопросов, которые необходимо решать совместно с Россией.
"Иными словами говоря - хорошо разработанная стратегия сотрудничества с Россией не только возможна, но и необходима. Международный контроль вооружений, глобальные изменения климата, торговля, вопрос нераспространения ядерного оружия и разоружение Ирана - это только некоторые вопросы, по которым надо сотрудничать. Мы также готовы продолжать сотрудничество для решения существенных проблем нашего региона в формате совета стран Балтийского моря", - сказал Ринкевич.
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 14:48
Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
 
В миреНАТОМИД ЛатвииЭдгар РинкевичВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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