https://ria.ru/20220127/kuvshinnikov-1769817664.html

Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом

Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022

Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:15

2022-01-27T16:15

2022-01-27T16:52

распространение коронавируса

общество

олег кувшинников

вологодская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9c672fe0c003b9b1720b73429935f04.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно."Непривычно находиться дома в столь раннее время. У меня подтвердился диагноз "коронавирус". Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", - написал он в своем Telegram-канале.Кувшинников также сообщил, что переносит заболевание не тяжело, так как ранее вакцинировался."К сожалению, подхватил коронавирус за неделю до ревакцинации, которую планировал 3 февраля. Ровно полгода назад, 3 августа, я сделал вакцину и запланировал ее сделать повторно буквально через неделю… Сейчас я четко понимаю, что если бы я не был вакцинирован, то последствия могли бы более тяжелыми, вплоть до моногоспиталя", - сказал губернатор на видео, размещенном в Telegram-канале.

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии