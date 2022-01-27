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Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом
Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022
Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:15
2022-01-27T16:15
2022-01-27T16:52
распространение коронавируса
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олег кувшинников
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коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно."Непривычно находиться дома в столь раннее время. У меня подтвердился диагноз "коронавирус". Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", - написал он в своем Telegram-канале.Кувшинников также сообщил, что переносит заболевание не тяжело, так как ранее вакцинировался."К сожалению, подхватил коронавирус за неделю до ревакцинации, которую планировал 3 февраля. Ровно полгода назад, 3 августа, я сделал вакцину и запланировал ее сделать повторно буквально через неделю… Сейчас я четко понимаю, что если бы я не был вакцинирован, то последствия могли бы более тяжелыми, вплоть до моногоспиталя", - сказал губернатор на видео, размещенном в Telegram-канале.
вологодская область
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РИА Новости
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общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:15 27.01.2022 (обновлено: 16:52 27.01.2022)
Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом
Губернатор Вологодской области Кувшинников заразился коронавирусом