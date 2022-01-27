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Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек - РИА Новости, 27.01.2022
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 68,31 копейки, до 88,468 рубля, курс доллара вырос на 0,33 копейки, до 78,947 рубля,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:35
2022-01-27T13:35
2022-01-27T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 68,31 копейки, до 88,468 рубля, курс доллара вырос на 0,33 копейки, до 78,947 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 30,55 копейки, составив 83,2315 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:35 27.01.2022 (обновлено: 13:36 27.01.2022)
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек, до 88,47 рубля