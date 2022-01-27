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Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек - РИА Новости, 27.01.2022

Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 68,31 копейки, до 88,468 рубля, курс доллара вырос на 0,33 копейки, до 78,947 рубля,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:35

2022-01-27T13:35

2022-01-27T13:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 68,31 копейки, до 88,468 рубля, курс доллара вырос на 0,33 копейки, до 78,947 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 30,55 копейки, составив 83,2315 рубля.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия