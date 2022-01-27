https://ria.ru/20220127/kuraev-1769839908.html

Протодиакона Андрея Кураева госпитализировали с COVID-19

Протодиакона Андрея Кураева госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Протодиакона Андрея Кураева госпитализировали с COVID-19

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, сообщил в соцсетях его друг иеромонах Димитрий... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:48

2022-01-27T17:48

2022-01-27T18:04

религия

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, сообщил в соцсетях его друг иеромонах Димитрий (Першин). Сам протодиакон подтвердил РИА Новости эту информацию."Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв", - написал на своей странице в Facebook иеромонах Димитрий.Протодиакон Адндрей Кураев рассказал РИА Новости о самочувствии. "Сейчас, по крайней мере, удалось сбить температуру. До этого в течение недели все время было 39 градусов. Вчера вызвал скорую и меня госпитализировали", - сказал известный служитель.Он также добавил, что не проходил вакцинацию от COVID-19.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося весной 2020-го от коронавируса.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/koronavirus-1769796289.html

https://ria.ru/20210526/kuraev-1733950241.html

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москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), андрей кураев, facebook