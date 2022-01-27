https://ria.ru/20220127/kuban-1769842039.html
На Кубани приняли закон об эвакуаторах
На Кубани приняли закон об эвакуаторах - РИА Новости, 27.01.2022
На Кубани приняли закон об эвакуаторах
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в четверг в окончательном чтении приняли закон об эвакуаторах, который... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:56
2022-01-27T17:56
2022-01-27T17:56
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КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в четверг в окончательном чтении приняли закон об эвакуаторах, который должен помочь с решением проблемы загруженности дорог в регионе, сообщает пресс-служба ЗСК."По итогам обсуждения закон об эвакуаторах был принят в окончательном чтении", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе доработки в нормативный правовой акт была добавлена новая статья, регламентирующая деятельность диспетчерского центра. "Его создадут на базе госучреждения, подведомственного региональному минтрансу. Сотрудники центра будут передавать заявки, поступившие от должностных лиц, составляющих протоколы о задержании транспортных средств и маломерных судов, уполномоченным организациям", - пояснили в ЗСК.Добавляется, что местоположение ближайшего к задержанному авто эвакуатора будет определять региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края. "К полномочиям государственного учреждения будет относиться также информирование населения об уполномоченных организациях, о времени и месте задержания транспорта, о месте его хранения и другие сведения", - уточнили в парламенте.Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о серьезном миграционном приросте в регионе, уточнив, что, по последним данным, в Краснодаре проживает уже около 1,7 миллиона человек. Он добавил, что динамично развиваются и курортные территории Кубани, что также связано с увеличением населения. Как отметил спикер Заксобрания, край является и транзитной площадкой, через которую проходит огромное количество транспорта в соседние Крым и Абхазию. Помимо этого, сам регион ежегодно принимает от 15 до 17 миллионов туристов. При этом, немалая часть отдыхающих приезжает на машинах."И в этих условиях для нас жизненно важны порядок на дорогах и бесперебойная работа дорожной сети. Крупные города Кубани испытывают транспортные проблемы. Сегодня, на мой взгляд, мы имеем серьезную разбалансировку в ответственности участников автомобильного движения. Владельцы транспорта оставляют его прямо на центральных улицах, и никто по этому поводу не переживает. Чтобы не допустить коллапса, необходимо принимать оперативные меры", - пояснил Бурлачко.В этой связи, по его словам, для качественного регулирования ситуации на дорогах и следует упорядочить перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
https://ria.ru/20220125/krasnodar-1769208994.html
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общество, краснодарский край, краснодар, абхазия, авто
На Кубани приняли закон об эвакуаторах
На Кубани приняли закон об эвакуаторах, чтобы повлиять на загруженность улиц
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в четверг в окончательном чтении приняли закон об эвакуаторах, который должен помочь с решением проблемы загруженности дорог в регионе, сообщает
пресс-служба ЗСК.
"По итогам обсуждения закон об эвакуаторах был принят в окончательном чтении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе доработки в нормативный правовой акт была добавлена новая статья, регламентирующая деятельность диспетчерского центра. "Его создадут на базе госучреждения, подведомственного региональному минтрансу. Сотрудники центра будут передавать заявки, поступившие от должностных лиц, составляющих протоколы о задержании транспортных средств и маломерных судов, уполномоченным организациям", - пояснили в ЗСК.
Добавляется, что местоположение ближайшего к задержанному авто эвакуатора будет определять региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края. "К полномочиям государственного учреждения будет относиться также информирование населения об уполномоченных организациях, о времени и месте задержания транспорта, о месте его хранения и другие сведения", - уточнили в парламенте.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о серьезном миграционном приросте в регионе, уточнив, что, по последним данным, в Краснодаре
проживает уже около 1,7 миллиона человек. Он добавил, что динамично развиваются и курортные территории Кубани, что также связано с увеличением населения. Как отметил спикер Заксобрания, край является и транзитной площадкой, через которую проходит огромное количество транспорта в соседние Крым и Абхазию
. Помимо этого, сам регион ежегодно принимает от 15 до 17 миллионов туристов. При этом, немалая часть отдыхающих приезжает на машинах.
"И в этих условиях для нас жизненно важны порядок на дорогах и бесперебойная работа дорожной сети. Крупные города Кубани испытывают транспортные проблемы. Сегодня, на мой взгляд, мы имеем серьезную разбалансировку в ответственности участников автомобильного движения. Владельцы транспорта оставляют его прямо на центральных улицах, и никто по этому поводу не переживает. Чтобы не допустить коллапса, необходимо принимать оперативные меры", - пояснил Бурлачко.
В этой связи, по его словам, для качественного регулирования ситуации на дорогах и следует упорядочить перемещение и хранение задержанных транспортных средств.