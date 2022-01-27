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В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова
В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова - РИА Новости, 27.01.2022
В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова
Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:52
2022-01-27T08:52
в мире
украина
республика крым
верховная рада украины
петр порошенко
игорь луценко
андрей сенченко
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.По его словам, все причастные к блокаде Крыма лица должны понести заслуженное наказание, в том числе возместить нанесенный крымчанам материальный ущерб.Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил РИА Новости, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля.Ранее рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.** Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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украина
республика крым
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в мире, украина, республика крым, верховная рада украины, петр порошенко, игорь луценко, андрей сенченко, россия
08:52 27.01.2022
 
В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова

В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к организации блокад полуострова

© Фото : Министерство транспорта РКСнегопад, Крым.
Снегопад, Крым. - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РК
Снегопад, Крым.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
"Нами установлено 12 человек, причастных к организации или публичным призывам к блокадам Крыма. В последующем этот список может быть расширен. Это уже установит следствие", - сказал РИА Новости Трофимов.
По его словам, все причастные к блокаде Крыма лица должны понести заслуженное наказание, в том числе возместить нанесенный крымчанам материальный ущерб.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил РИА Новости, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля.
Ранее рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
** Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
06:25
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
 
В миреУкраинаРеспублика КрымВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоИгорь ЛуценкоАндрей СенченкоРоссия
 
 
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