В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова
В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к организации блокад полуострова
© Фото : Министерство транспорта РКСнегопад, Крым.
© Фото : Министерство транспорта РК
Снегопад, Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
"Нами установлено 12 человек, причастных к организации или публичным призывам к блокадам Крыма. В последующем этот список может быть расширен. Это уже установит следствие", - сказал РИА Новости Трофимов.
По его словам, все причастные к блокаде Крыма лица должны понести заслуженное наказание, в том числе возместить нанесенный крымчанам материальный ущерб.
Ранее рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
** Экстремистская организация, запрещенная на территории России