https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html

В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова

В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова - РИА Новости, 27.01.2022

В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова

Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:52

2022-01-27T08:52

2022-01-27T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Список лиц, причастных к организации блокад Крыма, в перспективе может быть расширен, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.По его словам, все причастные к блокаде Крыма лица должны понести заслуженное наказание, в том числе возместить нанесенный крымчанам материальный ущерб.Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил РИА Новости, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля.Ранее рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.** Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html

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в мире, украина, республика крым, верховная рада украины, петр порошенко, игорь луценко, андрей сенченко, россия