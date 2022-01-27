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Байдену влетело за заявление его подчиненного
Британцы набросились на США за угрозу помешать вводу "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.01.2022
Байдену влетело за заявление его подчиненного
Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали американские власти за угрозу помешать запуску "Северного потока – 2". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:59
2022-01-27T16:59
в мире
украина
сша
великобритания
джо байден
государственный департамент сша
нато
нед прайс
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали американские власти за угрозу помешать запуску "Северного потока – 2".Поводом для обсуждения стало заявление официального представителя Государственного департамента Неда Прайса, который пообещал не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.Многие комментаторы сошлись во мнении, что США не должны принимать участия в делах Украины."США следует держаться подальше от Украины", — написал G Allen."Байден знает толк в перекрытии трубопроводов. Собственно, это единственное, в чем он хорошо разбирается", — отметил borninbermuda."Кто дал этому идиоту право (Байдену. — Прим. ред.) махнуть рукой на торговую сделку между Россией и Европой?" — задался вопросом West midland."Я убежден, что Байден действует по указке Обамы, выставляя нас при этом дурачками", — заключил jpk620.Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.
https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html
https://ria.ru/20220122/gaz-1769089162.html
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в мире, украина, сша, великобритания, джо байден, государственный департамент сша, нато, нед прайс, россия
16:59 27.01.2022
 
Британцы набросились на США за угрозу помешать вводу "Северного потока — 2"

Читатели Daily Mail: США не имеют права мешать запуску "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали американские власти за угрозу помешать запуску "Северного потока – 2".
Поводом для обсуждения стало заявление официального представителя Государственного департамента Неда Прайса, который пообещал не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
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24 января, 16:04
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Многие комментаторы сошлись во мнении, что США не должны принимать участия в делах Украины.
"Джо вообще в курсе, что она (Украина. — Прим. ред.) не входит в НАТО? Кто-то должен сказать ему об этом", — считает pepparrotsvisp.
"США следует держаться подальше от Украины", — написал G Allen.
"Байден знает толк в перекрытии трубопроводов. Собственно, это единственное, в чем он хорошо разбирается", — отметил borninbermuda.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 21:39
На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
"Кто дал этому идиоту право (Байдену. — Прим. ред.) махнуть рукой на торговую сделку между Россией и Европой?" — задался вопросом West midland.
"Очень интересно узнать, а что на это скажет Германия? Очень мило со стороны Байдена угрожать немцам лишить их энергии", — иронизирует Denham.
"Я убежден, что Байден действует по указке Обамы, выставляя нас при этом дурачками", — заключил jpk620.
Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:07
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияДжо БайденГосударственный департамент СШАНАТОНед ПрайсРоссия
 
 
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