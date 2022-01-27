https://ria.ru/20220127/kritika-1769828469.html

Байдену влетело за заявление его подчиненного

Британцы набросились на США за угрозу помешать вводу "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.01.2022

Байдену влетело за заявление его подчиненного

Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали американские власти за угрозу помешать запуску "Северного потока – 2". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:59

2022-01-27T16:59

2022-01-27T16:59

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали американские власти за угрозу помешать запуску "Северного потока – 2".Поводом для обсуждения стало заявление официального представителя Государственного департамента Неда Прайса, который пообещал не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.Многие комментаторы сошлись во мнении, что США не должны принимать участия в делах Украины."США следует держаться подальше от Украины", — написал G Allen."Байден знает толк в перекрытии трубопроводов. Собственно, это единственное, в чем он хорошо разбирается", — отметил borninbermuda."Кто дал этому идиоту право (Байдену. — Прим. ред.) махнуть рукой на торговую сделку между Россией и Европой?" — задался вопросом West midland."Я убежден, что Байден действует по указке Обамы, выставляя нас при этом дурачками", — заключил jpk620.Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.

https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

https://ria.ru/20220122/gaz-1769089162.html

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

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