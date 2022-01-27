https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769864012.html

ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка

ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка - РИА Новости, 27.01.2022

ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка

Центральный банк не согласен с частью предложений Министерства финансов по управлению рынком цифровых валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:01

2022-01-27T20:01

2022-01-27T22:57

экономика

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Центральный банк не согласен с частью предложений Министерства финансов по управлению рынком цифровых валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь Минфин выступает за ее регулирование; ведомство подготовило соответствующий документ и ждет позицию правительства по этому вопросу.Согласно предложениям министерства, организатором системы обмена криптовалют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, должен стать российский банк.ЦБ указывает, что если это будет одно кредитное учреждение, как обозначено в концепции, это может препятствовать развитию конкуренции. При этом операторами обмена цифровых валют могут быть кредитные организации, страховщики, прочие финансовые организации, а также нефинансовые организации.Регулятор подчеркнул, что вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание новой системы, которая не будет следовать обычным правилам и станет существовать отдельно от старой. Это может привести к оттоку средств с депозитов, кредитованию в криптовалютах, использованию цифровой валюты как залога и так далее.Согласно инициативам министерства, угрозу нелегальных операций можно уменьшить с помощью специального сервиса "прозрачный блокчейн", но, по мнению Банка России, криптовалюты не могут быть прозрачными по определению, поскольку их создавали для анонимности. А перекладывание ответственности на банк за соблюдение "антиотмывочного" регулирования не позволит убрать незаконные платежи.Концепция Минфина предполагает допустить к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, по мнению ЦБ, также невозможно поскольку, финансовая грамотность не поможет вкладчику избежать спекулятивных рисков, связанных с криптовалютами.Еще одна проблема, по мнению регулятора, заключается в массовой вовлеченности граждан в криптовалютный рынок."Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется", — отметили в ЦБ.Банк России подчеркнул, что в таком случает уже государство столкнется с огромной угрозой его финансовой стабильности.

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта