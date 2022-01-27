https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769864012.html
ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка
ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка - РИА Новости, 27.01.2022
ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка
Центральный банк не согласен с частью предложений Министерства финансов по управлению рынком цифровых валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:01
2022-01-27T20:01
2022-01-27T22:57
экономика
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Центральный банк не согласен с частью предложений Министерства финансов по управлению рынком цифровых валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь Минфин выступает за ее регулирование; ведомство подготовило соответствующий документ и ждет позицию правительства по этому вопросу.Согласно предложениям министерства, организатором системы обмена криптовалют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, должен стать российский банк.ЦБ указывает, что если это будет одно кредитное учреждение, как обозначено в концепции, это может препятствовать развитию конкуренции. При этом операторами обмена цифровых валют могут быть кредитные организации, страховщики, прочие финансовые организации, а также нефинансовые организации.Регулятор подчеркнул, что вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание новой системы, которая не будет следовать обычным правилам и станет существовать отдельно от старой. Это может привести к оттоку средств с депозитов, кредитованию в криптовалютах, использованию цифровой валюты как залога и так далее.Согласно инициативам министерства, угрозу нелегальных операций можно уменьшить с помощью специального сервиса "прозрачный блокчейн", но, по мнению Банка России, криптовалюты не могут быть прозрачными по определению, поскольку их создавали для анонимности. А перекладывание ответственности на банк за соблюдение "антиотмывочного" регулирования не позволит убрать незаконные платежи.Концепция Минфина предполагает допустить к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, по мнению ЦБ, также невозможно поскольку, финансовая грамотность не поможет вкладчику избежать спекулятивных рисков, связанных с криптовалютами.Еще одна проблема, по мнению регулятора, заключается в массовой вовлеченности граждан в криптовалютный рынок."Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется", — отметили в ЦБ.Банк России подчеркнул, что в таком случает уже государство столкнется с огромной угрозой его финансовой стабильности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта
20:01 27.01.2022 (обновлено: 22:57 27.01.2022)
ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка
ЦБ не согласился с предложением Минфина по вовлечению в оборот криптовалют банков
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Центральный банк не согласен с частью предложений Министерства финансов по управлению рынком цифровых валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь Минфин выступает за ее регулирование; ведомство подготовило соответствующий документ и ждет позицию правительства по этому вопросу.
"Мы ознакомились с концепцией Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов", — сказано в сообщении Центробанка.
Согласно предложениям министерства, организатором системы обмена криптовалют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, должен стать российский банк.
ЦБ указывает, что если это будет одно кредитное учреждение, как обозначено в концепции, это может препятствовать развитию конкуренции. При этом операторами обмена цифровых валют могут быть кредитные организации, страховщики, прочие финансовые организации, а также нефинансовые организации.
Регулятор подчеркнул, что вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание новой системы, которая не будет следовать обычным правилам и станет существовать отдельно от старой. Это может привести к оттоку средств с депозитов, кредитованию в криптовалютах, использованию цифровой валюты как залога и так далее.
"Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовый стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему", — считает ЦБ.
Согласно инициативам министерства, угрозу нелегальных операций можно уменьшить с помощью специального сервиса "прозрачный блокчейн", но, по мнению Банка России, криптовалюты не могут быть прозрачными по определению, поскольку их создавали для анонимности. А перекладывание ответственности на банк за соблюдение "антиотмывочного" регулирования не позволит убрать незаконные платежи.
Концепция Минфина предполагает допустить к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, по мнению ЦБ, также невозможно поскольку, финансовая грамотность не поможет вкладчику избежать спекулятивных рисков, связанных с криптовалютами.
Еще одна проблема, по мнению регулятора, заключается в массовой вовлеченности граждан в криптовалютный рынок.
"Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется", — отметили в ЦБ.
Банк России подчеркнул, что в таком случает уже государство столкнется с огромной угрозой его финансовой стабильности.