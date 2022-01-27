https://ria.ru/20220127/kreml-1769768563.html
В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной
В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной
В Кремле считают, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:50
2022-01-27T12:50
2022-01-27T13:32
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, это скорее для политологов вопрос. То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну. Это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда снова началась "холодная война".
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дмитрий песков, россия, украина
12:50 27.01.2022 (обновлено: 13:32 27.01.2022)
В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной
Пресс-секретарь Песков: нынешние отношения России и Запада напоминают "холодную войну"