https://ria.ru/20220127/kreml-1769768563.html

В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной

В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной

В Кремле считают, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:50

2022-01-27T12:50

2022-01-27T13:32

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, это скорее для политологов вопрос. То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну. Это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда снова началась "холодная война".

https://ria.ru/20220127/kreml-1769767721.html

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дмитрий песков, россия, украина