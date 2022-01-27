https://ria.ru/20220127/kreml-1769767721.html

В Кремле увидели перспективы для продолжения диалога России и США

В Кремле увидели перспективы для продолжения диалога России и США - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле увидели перспективы для продолжения диалога России и США

В Кремле считают, что перспективы для продолжения диалога России и США есть и должны быть всегда, это в интересах обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:48

2022-01-27T12:48

2022-01-27T13:16

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что перспективы для продолжения диалога России и США есть и должны быть всегда, это в интересах обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Перспективы для продолжения диалога есть, должны быть всегда - это и в наших интересах, и в интересах американцев. И как бы диаметрально противоположно иногда мы ни расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда", - сказал Песков журналистам в четверг.В Кремле также отметили, что к перспективам предметного диалога РФ и США по гарантиям безопасности есть вопросы, заявил пресс-секретарь президента."Что касается предметного диалога по тем проектам документов, которые мы передали, здесь есть вопросы иного характера, но ещё раз повторяю - не буду забегать вперёд", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html

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сша, россия, дмитрий песков