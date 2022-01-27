https://ria.ru/20220127/kovid-1769878670.html

Названа очень опасная ошибка больных COVID-19

Врач предупредила об опасной ошибке при лечении COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Названа очень опасная ошибка больных COVID-19

Прием иммуномодулирующих препаратов после выявления коронавируса может обернуться негативными последствиями, рассказала "Известиям" иммунолог Мария Польнер. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:17

2022-01-27T22:17

2022-01-27T22:17

распространение коронавируса

общество

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прием иммуномодулирующих препаратов после выявления коронавируса может обернуться негативными последствиями, рассказала "Известиям" иммунолог Мария Польнер."Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть "врага" в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям", — объяснила врач.По словам специалиста, после попадания инфекции в организм тело само активирует защитный механизм, вследствие чего у больного повышается температура, появляется заложенность носа, боль в горле и кашель.Медик рекомендовала в качестве лечения отдыхать, не забывать о питье и принимать лекарства против проявившихся симптомов. При высокой температуре более пяти дней и болях в грудной клетке стоит вызвать скорую помощь.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769708288.html

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общество, здоровье, коронавирус covid-19