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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/kovid-1769713119.html
Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:05
2022-01-27T03:05
распространение коронавируса
общество
санкт-петербургский государственный университет
виктор захаров
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.По его словам, число случаев заболевания COVID-19, ежесуточно регистрируемых в России, к 1 февраля может достигнуть 85 тысяч. Общее количество выявленных случаев болезни 1 февраля превысит цифру 11,8 миллиона человек, а количество болеющих людей может выйти на уровень 1 миллион 200 тысяч.Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, виктор захаров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:05 27.01.2022
 
Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Эксперт Захаров: спад заболеваемости COVID-19 в России возможен к концу февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.
"В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", - рассказал Захаров, озвучив результаты прогнозов разработанной им с коллегами математической модели CIR.
По его словам, число случаев заболевания COVID-19, ежесуточно регистрируемых в России, к 1 февраля может достигнуть 85 тысяч. Общее количество выявленных случаев болезни 1 февраля превысит цифру 11,8 миллиона человек, а количество болеющих людей может выйти на уровень 1 миллион 200 тысяч.
Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-Петербургский государственный университетВиктор ЗахаровРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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