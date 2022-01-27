Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19
Эксперт Захаров: спад заболеваемости COVID-19 в России возможен к концу февраля
Медицинский работник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.
"В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", - рассказал Захаров, озвучив результаты прогнозов разработанной им с коллегами математической модели CIR.
По его словам, число случаев заболевания COVID-19, ежесуточно регистрируемых в России, к 1 февраля может достигнуть 85 тысяч. Общее количество выявленных случаев болезни 1 февраля превысит цифру 11,8 миллиона человек, а количество болеющих людей может выйти на уровень 1 миллион 200 тысяч.
Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.