https://ria.ru/20220127/kovid-1769713119.html

Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T03:05

2022-01-27T03:05

2022-01-27T03:05

распространение коронавируса

общество

санкт-петербургский государственный университет

виктор захаров

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к концу февраля текущего года, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.По его словам, число случаев заболевания COVID-19, ежесуточно регистрируемых в России, к 1 февраля может достигнуть 85 тысяч. Общее количество выявленных случаев болезни 1 февраля превысит цифру 11,8 миллиона человек, а количество болеющих людей может выйти на уровень 1 миллион 200 тысяч.Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, санкт-петербургский государственный университет, виктор захаров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии