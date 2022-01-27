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Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам - РИА Новости, 27.01.2022
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:05
2022-01-27T00:05
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики - носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов."Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
00:05 27.01.2022
 
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам

Эксперт Минздрава Чуланов: пожилым непривитым от COVID-19 следует уйти на самоизоляцию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
"Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции",- сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.
Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики - носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов.
"Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Чуланов
 
 
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