https://ria.ru/20220127/kovid-1769707400.html
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам - РИА Новости, 27.01.2022
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:05
2022-01-27T00:05
2022-01-27T00:05
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики - носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов."Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист.
https://ria.ru/20211210/samoizolyatsiya-1763205859.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
Эксперт Минздрава Чуланов: пожилым непривитым от COVID-19 следует уйти на самоизоляцию
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
"Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции",- сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.
Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики - носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов
.
"Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист.