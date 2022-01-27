https://ria.ru/20220127/kovid-1769707400.html

Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам

Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам - РИА Новости, 27.01.2022

Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам

Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:05

2022-01-27T00:05

2022-01-27T00:05

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир чуланов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_159:0:2616:1382_1920x0_80_0_0_6e27a696707cbb166de6d9e5563cfef8.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом "омикрон", может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики - носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов."Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", - уточнил инфекционист.

https://ria.ru/20211210/samoizolyatsiya-1763205859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов