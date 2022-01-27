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Договор о космосе (1967)

Договор о космосе (1967) - РИА Новости, 27.01.2022

Договор о космосе (1967)

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе),... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:37

2022-01-27T09:37

2022-01-27T09:37

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Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе), был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписан странами-депозитариями (хранителями текста) – СССР, США и Великобританией 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В тот же день началось подписание договора другими государствами. Вступил в силу 10 октября 1967 года. Договор бессрочный. Открыт для присоединения любого государства. Участники имеют право выхода из него. По состоянию на 1 января 2021 года, участниками договора являлись 111 стран, еще 23 государства подписали договор, но не завершили его ратификацию. Договору предшествовало подписание в 1963 году СССР, США и Великобританией Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. В том же году Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, в которой призвала всех членов организации нести ответственность за ущерб, причиненный космическими аппаратами, воздержаться от размещения оружия массового поражения на любых орбитах и не выдвигать национальных претензий на небесные тела. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, состоит из преамбулы и 17 статей. Документ устанавливает режим космического пространства и закрепляет принцип свободного исследования космического пространства и небесных тел всеми странами "на основе равенства и в соответствии с международным правом, включая Устав ООН". По договору деятельность в космосе должна осуществляться в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития, в интересах поддержания международного мира и безопасности, на принципах сотрудничества и взаимопомощи. Запрещается присвоение тем или иным государством космического пространства и небесных тел каким бы то ни было путем, установлен общий принцип международной ответственности государств-участников за национальную деятельность в космическом пространстве. Государства, подписавшие договор, обязываются не размещать в космическом пространстве объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения, а также использовать Луну и другие небесные тела исключительно в мирных целях, не допускать создания на них военных баз, сооружений и укреплений, проведения испытаний любого типа оружия и военных маневров. Государства-участники договора несут ответственность за деятельность в космосе (независимо от того, осуществляется она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами) и за ущерб, причиненный искусственными космическими объектами или их составными частями государству-участнику договора, его физическим или юридическим лицам. Государства обязаны проявлять особую осторожность при проведении в космосе экспериментов, которые могли бы помешать деятельности других государств или оказать неблагоприятное воздействие на земную среду.В Договоре по космосу предусматривается процедура проведения международных консультаций относительно помех или экспериментов, которые могут создать потенциально вредные помехи деятельности других государств по мирному исследованию и использованию космического пространства. Космонавты (астронавты) одного государства должны оказывать возможную помощь космонавтам (астронавтам) другого государства при осуществлении деятельности в космосе или на небесных телах. Космонавты (астронавты) рассматриваются как посланцы человечества в космос, им должна быть оказана всемерная помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки. Участники договора обязались также обмениваться информацией о явлениях в космосе, которые могли бы поставить под угрозу безопасность космонавтов (астронавтов). Признается недопустимым использование космоса для пропаганды войны. Сохраняется юрисдикция и контроль государств над запускаемыми ими космическими объектами и их экипажами. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства – первый специальный документ, определивший основные принципы и нормы международного космического права. Он стал отправной точкой для национальной деятельности и международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства. Наиболее сложной является проблема контроля выполнения договора. Кроме того, документ запрещает выводить в космос оружие массового уничтожения, но не устанавливает запрет на размещение там иных видов оружия. Программа создания системы противоракетной обороны (ПРО) США, предполагающая возможность использования космического оружия, подрывает всю систему международных договоренностей по космосу и таит в себе угрозу превращения космоса в театр военных действий.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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