Попов и Скабеева заболели COVID-19
Ведущие телепрограммы "60 минут" Попов и Скабеева заболели COVID-19 и работают удаленно
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Ольга Скабеева и Евгений Попов
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
Ольга Скабеева и Евгений Попов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов сообщил РИА Новости, что он и его жена и соведущая Ольга Скабеева заболели COVID-19 и работают удаленно.
"Дневной эфир я прошел, сейчас будет вечерний, работаем, так скажем, в ковид-режиме, то есть я в гостинице, Ольга дома. У меня, слава богу, пока бессимптомно, сегодня утром обнаружил тест положительный. Что ж, приняли меры, но у нас же "безостановочная зона", как говорит наш коллега Брилев, поэтому надо продолжать, чего уж там", - сказал Попов.
На вопрос, как проходят съемки в "ковидном режиме", ведущий пошутил и попросил "не рассказывать конкурентам все секреты". Также сообщил, что "все хорошо, мы к этому готовились".
"Нас двое, и понятно, что в какой-то момент должно было зацепить обоих. Вот и зацепило на втором году, чуть не сказал войны, на втором году коронавируса. По нашему регламенту два отрицательных теста на ковид, и ты здоров", - сказал Попов. По его словам, они с Ольгой привиты, "поэтому легко болеют".