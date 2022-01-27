https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769834252.html

Попов и Скабеева заболели COVID-19

Попов и Скабеева заболели COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Попов и Скабеева заболели COVID-19

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов сообщил РИА Новости, что он и его жена и соведущая Ольга Скабеева заболели COVID-19 и работают... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:26

2022-01-27T17:26

2022-01-27T17:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

евгений попов

ольга скабеева

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов сообщил РИА Новости, что он и его жена и соведущая Ольга Скабеева заболели COVID-19 и работают удаленно.На вопрос, как проходят съемки в "ковидном режиме", ведущий пошутил и попросил "не рассказывать конкурентам все секреты". Также сообщил, что "все хорошо, мы к этому готовились"."Нас двое, и понятно, что в какой-то момент должно было зацепить обоих. Вот и зацепило на втором году, чуть не сказал войны, на втором году коронавируса. По нашему регламенту два отрицательных теста на ковид, и ты здоров", - сказал Попов. По его словам, они с Ольгой привиты, "поэтому легко болеют".

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768489713.html

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общество, здоровье - общество, евгений попов, ольга скабеева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии