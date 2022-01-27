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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769810123.html
В Самарскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-М" для детей
В Самарскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-М" для детей - РИА Новости, 27.01.2022
В Самарскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-М" для детей
Первая партия вакцины против коронавируса для детей в возрасте 12-17 лет поступила в Самарскую область, в ближайшее время она поступит в медучреждения региона,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:41
2022-01-27T19:18
распространение коронавируса
общество
самарская область
новокуйбышевск
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 27 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины против коронавируса для детей в возрасте 12-17 лет поступила в Самарскую область, в ближайшее время она поступит в медучреждения региона, сообщает в четверг облправительство."В Самарскую область на этой неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. 1920 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник-М") в ближайшее время будут доставлены в медицинские организации региона и начнется вакцинация", - говорится в сообщении.Уточняется, что первая партия вакцины распределена между восьмью медицинскими учреждениями Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани."Пройти вакцинацию можно будет в любой из этих медицинских организаций по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов будет дополнительно размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19", - отмечается в сообщении.Добавляется, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М").
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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
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общество, самарская область, новокуйбышевск, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
15:41 27.01.2022 (обновлено: 19:18 27.01.2022)
 
В Самарскую область поступила первая партия вакцины "Спутник-М" для детей

Первая партия вакцины "Спутник-М" против COVID-19 для детей поступила в Самарскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
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САМАРА, 27 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины против коронавируса для детей в возрасте 12-17 лет поступила в Самарскую область, в ближайшее время она поступит в медучреждения региона, сообщает в четверг облправительство.
"В Самарскую область на этой неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. 1920 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник-М") в ближайшее время будут доставлены в медицинские организации региона и начнется вакцинация", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первая партия вакцины распределена между восьмью медицинскими учреждениями Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
"Пройти вакцинацию можно будет в любой из этих медицинских организаций по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов будет дополнительно размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.
Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М").
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