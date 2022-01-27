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Губернатор Красноярского края Усс вылечился от COVID-19
Губернатор Красноярского края Усс вылечился от COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
Губернатор Красноярского края Усс вылечился от COVID-19
Губернатор Красноярского края Александр Усс прошел в больнице трехдневный курс лечения после получения положительного теста на коронавирус, был выписан и уже... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:25
2022-01-27T15:53
общество
красноярский край
александр усс
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс прошел в больнице трехдневный курс лечения после получения положительного теста на коронавирус, был выписан и уже сегодня получил отрицательный тест на COVID-19.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, симптомы заболевания у губернатора появились после возвращения из командировки в Москву."Александр Усс находится на самоизоляции в связи с обнаружением у него коронавирусной инфекции. Проведенное тестирование дало положительный результат. В связи с недомоганием Александр Усс был помещен в стационар, где прошел трехдневный курс интенсивной терапии. В настоящее время губернатор находится дома, где работает в удаленном режиме", - сказал собеседник агентства.По его словам, сегодня Усс провел рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по подготовке к реализации проекта красноярского метрополитена. Самочувствие губернатора удовлетворительное: температура и другая симптоматика коронавируса отсутствует.Сам губернатор Красноярского края позже в своем Instagram сообщил, что лечился в первой краевой больнице, а острая фаза заболевания прошла за три дня."Сегодня тест отрицательный. Спасибо врачам и прививке - думаю, она помогла тоже. Берегите себя и своих близких!" - заключил он.
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общество, красноярский край, александр усс
15:25 27.01.2022 (обновлено: 15:53 27.01.2022)
 
Губернатор Красноярского края Усс вылечился от COVID-19

Губернатор Красноярского края Усс вылечился от COVID-19 за три дня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс прошел в больнице трехдневный курс лечения после получения положительного теста на коронавирус, был выписан и уже сегодня получил отрицательный тест на COVID-19.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, симптомы заболевания у губернатора появились после возвращения из командировки в Москву.
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"Александр Усс находится на самоизоляции в связи с обнаружением у него коронавирусной инфекции. Проведенное тестирование дало положительный результат. В связи с недомоганием Александр Усс был помещен в стационар, где прошел трехдневный курс интенсивной терапии. В настоящее время губернатор находится дома, где работает в удаленном режиме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сегодня Усс провел рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по подготовке к реализации проекта красноярского метрополитена. Самочувствие губернатора удовлетворительное: температура и другая симптоматика коронавируса отсутствует.
Сам губернатор Красноярского края позже в своем Instagram сообщил, что лечился в первой краевой больнице, а острая фаза заболевания прошла за три дня.
"Сегодня тест отрицательный. Спасибо врачам и прививке - думаю, она помогла тоже. Берегите себя и своих близких!" - заключил он.
 
ОбществоКрасноярский крайАлександр Усс
 
 
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