https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769788818.html

В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov

В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov - РИА Новости, 27.01.2022

В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov

Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:12

2022-01-27T14:12

2022-01-27T14:14

распространение коронавируса

китай

открытия - риа наука

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.Ранее в ГНЦ "Вектор" РИА Новости сообщили, что обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом было предположение, что вирус прошел дополнительную адаптацию на другом "хозяине".Второй момент, на который эксперт обратил внимание, заключается в том, что про mers-подобные вирусы раньше было неизвестно, что они способны связывать АСЕ2 рецепторы. Он назвал это открытие серьезным и интересным, добавив, что "оценить непосредственную опасность вот именно этого штамма очень сложно".

https://ria.ru/20220108/covid-1766975736.html

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китай, открытия - риа наука, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус в россии