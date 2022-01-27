https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769788818.html
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov - РИА Новости, 27.01.2022
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov
Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:12
2022-01-27T14:12
2022-01-27T14:14
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открытия - риа наука
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.Ранее в ГНЦ "Вектор" РИА Новости сообщили, что обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом было предположение, что вирус прошел дополнительную адаптацию на другом "хозяине".Второй момент, на который эксперт обратил внимание, заключается в том, что про mers-подобные вирусы раньше было неизвестно, что они способны связывать АСЕ2 рецепторы. Он назвал это открытие серьезным и интересным, добавив, что "оценить непосредственную опасность вот именно этого штамма очень сложно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, открытия - риа наука, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус в россии
14:12 27.01.2022 (обновлено: 14:14 27.01.2022)
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov
Эксперт Центра Гамалеи Альховский назвал открытие коронавируса NeoCov интересным
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.
Ранее в ГНЦ "Вектор" РИА Новости сообщили
, что обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.
"Это открытие вируса характерно двумя вещами. Первое: оно показывает нам, что все-таки в дикой природе непосредственно циркулируют варианты, которые уже имеют способность связывать человеческий рецептор... то есть для этого рецептора не нужно вирусу проходить никакую адаптацию", - сказал Альховский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя находку китайских ученых.
Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом было предположение, что вирус прошел дополнительную адаптацию на другом "хозяине".
Второй момент, на который эксперт обратил внимание, заключается в том, что про mers-подобные вирусы раньше было неизвестно, что они способны связывать АСЕ2 рецепторы. Он назвал это открытие серьезным и интересным, добавив, что "оценить непосредственную опасность вот именно этого штамма очень сложно".