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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769788818.html
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov - РИА Новости, 27.01.2022
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov
Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:12
2022-01-27T14:14
распространение коронавируса
китай
открытия - риа наука
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.Ранее в ГНЦ "Вектор" РИА Новости сообщили, что обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом было предположение, что вирус прошел дополнительную адаптацию на другом "хозяине".Второй момент, на который эксперт обратил внимание, заключается в том, что про mers-подобные вирусы раньше было неизвестно, что они способны связывать АСЕ2 рецепторы. Он назвал это открытие серьезным и интересным, добавив, что "оценить непосредственную опасность вот именно этого штамма очень сложно".
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китай, открытия - риа наука, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус в россии
14:12 27.01.2022 (обновлено: 14:14 27.01.2022)
 
В Центре Гамалеи прокомментировали открытие в Китае коронавируса NeoCov

Эксперт Центра Гамалеи Альховский назвал открытие коронавируса NeoCov интересным

© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оценить опасность NeoCov сложно, но открытие интересное и серьезное, заявил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.
Ранее в ГНЦ "Вектор" РИА Новости сообщили, что обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.
"Это открытие вируса характерно двумя вещами. Первое: оно показывает нам, что все-таки в дикой природе непосредственно циркулируют варианты, которые уже имеют способность связывать человеческий рецептор... то есть для этого рецептора не нужно вирусу проходить никакую адаптацию", - сказал Альховский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя находку китайских ученых.
Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом было предположение, что вирус прошел дополнительную адаптацию на другом "хозяине".
Второй момент, на который эксперт обратил внимание, заключается в том, что про mers-подобные вирусы раньше было неизвестно, что они способны связывать АСЕ2 рецепторы. Он назвал это открытие серьезным и интересным, добавив, что "оценить непосредственную опасность вот именно этого штамма очень сложно".
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Распространение коронавирусаКитайОткрытия - РИА НаукаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус в России
 
 
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