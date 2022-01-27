https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769786186.html
Правительство расширит возможности портала "Госуслуги"
Правительство расширит возможности портала "Госуслуги" - РИА Новости, 27.01.2022
Правительство расширит возможности портала "Госуслуги"
Портал госуслуг получит новые функции: вскоре там будут отображаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:02
2022-01-27T14:02
2022-01-27T16:55
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Портал госуслуг получит новые функции: вскоре там будут отображаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания к вакцинации, через "Госуслуги" граждане смогут получить подтверждающий сертификат", — сказал он на заседании правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.Премьер добавил, что соответствующее постановление уже подписано.Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". Сейчас на портале доступны данные о сделанных прививках от SARS-CoV-2, а также о перенесенном COVID-19.Мишустин подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни."В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", — добавил глава правительства.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769566263.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, новости - туризм
14:02 27.01.2022 (обновлено: 16:55 27.01.2022)
Правительство расширит возможности портала "Госуслуги"
Мишустин: данные о противопоказаниях к вакцинации будут передавать на "Госуслуги"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Портал госуслуг получит новые функции: вскоре там будут отображаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации, сообщил
премьер-министр Михаил Мишустин.
"В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания к вакцинации, через "Госуслуги" граждане смогут получить подтверждающий сертификат", — сказал он на заседании правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
Премьер добавил, что соответствующее постановление уже подписано.
Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". Сейчас на портале доступны данные о сделанных прививках от SARS-CoV-2, а также о перенесенном COVID-19.
Мишустин подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.
"В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", — добавил глава правительства.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.