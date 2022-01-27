https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748590.html

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:26

2022-01-27T11:26

2022-01-27T11:28

распространение коронавируса

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 пациента с коронавирусом.Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 6709 человек.

московская область (подмосковье)

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