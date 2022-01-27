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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748590.html
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:26
2022-01-27T11:28
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 пациента с коронавирусом.Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 6709 человек.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 27.01.2022 (обновлено: 11:28 27.01.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 7182 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 пациента с коронавирусом.
Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 6709 человек.
 
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