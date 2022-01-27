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В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 27.01.2022
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:26
2022-01-27T11:26
2022-01-27T11:28
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 7182 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье скончались 34 пациента с коронавирусом.Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 6709 человек.
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 27.01.2022 (обновлено: 11:28 27.01.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 7182 новых случая заражения коронавирусом