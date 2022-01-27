https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748040.html

В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 29 754 человека, или на 5,5% больше по сравнению с 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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