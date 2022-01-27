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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748040.html
В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:23
2022-01-27T11:23
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 29 754 человека, или на 5,5% больше по сравнению с 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 27.01.2022
 
В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 29 754 человека выздоровели от COVID-19, на 5,5% больше, чем накануне

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинские работники на сестринском посту в "красной зоне"
Медицинские работники на сестринском посту в красной зоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинские работники на сестринском посту в "красной зоне"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от COVID 29 754 человека, на 5,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 29 754 человека, или на 5,5% больше по сравнению с 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.
 
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