https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769727354.html
В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за COVID-19
В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за COVID-19
В 165 школах в 39 регионах введены карантинные меры из-за COVID, следует из инфографики, опубликованной министерством просвещения России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:25
2022-01-27T09:25
2022-01-27T09:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В 165 школах в 39 регионах введены карантинные меры из-за COVID, следует из инфографики, опубликованной министерством просвещения России в Telegram-канале."Всего в 165 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Один регион, в котором школы вышли из карантина", - говорится в материалах Минпросвещения.Вчера подобные меры сохранялись в 111 школах.Также из материалов следует, что на 26 января 6,9% школьников обучаются дистанционно в связи с карантином по ковиду и ОРВИ.Министерство отмечает, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769629946.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
09:25 27.01.2022 (обновлено: 09:27 27.01.2022)
В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за COVID-19
В 165 школах в 39 регионах России ввели карантинные меры из-за COVID-19