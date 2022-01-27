https://ria.ru/20220127/kommunalschiki-1769849504.html
Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега - РИА Новости, 27.01.2022
Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
Разнос с использованием ненормативной лексики, который устроила управляющим компаниям Липецка мэр города Евгения Уваркина, пошел на пользу коммунальщикам,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:33
2022-01-27T18:33
2022-01-27T18:37
общество
липецк
жкх
евгения уваркина
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Разнос с использованием ненормативной лексики, который устроила управляющим компаниям Липецка мэр города Евгения Уваркина, пошел на пользу коммунальщикам, которые после него взялись за работу, сообщила РИА Новости пресс-служба горадминистрации.Запись совещания, на котором Уваркина нецензурно критикует работу липецких коммунальщиков, призывая их "заняться делом" и обещая "переломать ноги", появилась в четверг в Telegram-каналах, вызвав огромный резонанс."Проблема с уборкой снега сегодня в Липецке одна из самых актуальных. Причём острее всего в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада, этот вопрос стоял во дворах. Нам поступало множество обращений – именно с жалобами на бездействие управляющих организаций. При этом УК отчитывались о том, что выводят дворников и технику, а ситуация не менялась", - приводит слова Уваркиной пресс-служба горадминистрации.По словам Уваркиной, в результате из-за плохо убранных проездов во дворах жители города не могли там ни пройти нормально с детьми, ни проехать на автомобиле."По факту выездного контроля было проведено совещание, где УК (управляющим компаниям) жестко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и его формат", - приводит слова Уваркиной пресс-служба.Ранее Уваркина уже попадала в резонансные ситуации. В конце апреля 2019 года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало большой резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем аккаунте в Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.В декабре 2019 года в Telegram появилось видео, на котором женщина, ведущая съемку, нещадно матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции липецкого парка. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала Нижний парк города. Сама Уваркина признала видео своим, однако добавила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
https://ria.ru/20211015/vologda-1754765599.html
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"Займитесь делом!" – мэр Липецка Уваркина раскритиковала работу коммунальных служб
"Займитесь делом!" – мэр Липецка Уваркина раскритиковала работу коммунальных служб
2022-01-27T18:33
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PT0M44S
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общество, липецк, жкх, евгения уваркина, россия
18:33 27.01.2022 (обновлено: 18:37 27.01.2022)
Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
Мэр Липецка Уваркина нецензурно отчитала коммунальные службы за плохую уборку снега
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Разнос с использованием ненормативной лексики, который устроила управляющим компаниям Липецка мэр города Евгения Уваркина, пошел на пользу коммунальщикам, которые после него взялись за работу, сообщила РИА Новости пресс-служба горадминистрации.
Запись совещания, на котором Уваркина
нецензурно критикует работу липецких коммунальщиков, призывая их "заняться делом" и обещая "переломать ноги", появилась в четверг в Telegram-каналах, вызвав огромный резонанс.
"Проблема с уборкой снега сегодня в Липецке
одна из самых актуальных. Причём острее всего в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада, этот вопрос стоял во дворах. Нам поступало множество обращений – именно с жалобами на бездействие управляющих организаций. При этом УК отчитывались о том, что выводят дворников и технику, а ситуация не менялась", - приводит слова Уваркиной пресс-служба горадминистрации.
По словам Уваркиной, в результате из-за плохо убранных проездов во дворах жители города не могли там ни пройти нормально с детьми, ни проехать на автомобиле.
"По факту выездного контроля было проведено совещание, где УК (управляющим компаниям) жестко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и его формат", - приводит слова Уваркиной пресс-служба.
Ранее Уваркина уже попадала в резонансные ситуации. В конце апреля 2019 года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил: "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало большой резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем аккаунте в Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.
В декабре 2019 года в Telegram появилось видео, на котором женщина, ведущая съемку, нещадно матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции липецкого парка. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала Нижний парк города. Сама Уваркина признала видео своим, однако добавила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.