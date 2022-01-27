https://ria.ru/20220127/kndr-1769712228.html

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда - РИА Новости, 27.01.2022

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T02:13

2022-01-27T02:13

2022-01-27T05:23

в мире

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап.В свою очередь Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что снаряд упал вне исключительной экономической зоны страны. Информации об ущербе в стране после предполагаемого пуска не поступало.По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, предположительно, соседняя страна протестировала две баллистические ракеты малой дальности, запуск осуществили из района города Хамхын. Оба снаряда, добавляет Ренхап, пролетели 190 километров, а максимальная высота составила около 20 километров.На 11.00 местного времени (4.00 мск), согласно информации Примгидромета, радиационный фон в Приморье после тестов КНДР составил 12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям.Это шестое испытание вооружений с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала, предположительно, гиперзвуковые ракеты, 14 января — две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Также 17 января КНДР провела тесты двух тактических управляемых ракет малой дальности, а 25 января СМИ сообщили о пуске двух крылатых ракет неизвестной модели.

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея