02:13 27.01.2022 (обновлено: 05:23 27.01.2022)
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря
© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап.
"Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря: южнокорейские военные", — говорится в сообщении агентства.
В свою очередь Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что снаряд упал вне исключительной экономической зоны страны. Информации об ущербе в стране после предполагаемого пуска не поступало.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, предположительно, соседняя страна протестировала две баллистические ракеты малой дальности, запуск осуществили из района города Хамхын. Оба снаряда, добавляет Ренхап, пролетели 190 километров, а максимальная высота составила около 20 километров.
На 11.00 местного времени (4.00 мск), согласно информации Примгидромета, радиационный фон в Приморье после тестов КНДР составил 12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям.
Это шестое испытание вооружений с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала, предположительно, гиперзвуковые ракеты, 14 января — две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. Также 17 января КНДР провела тесты двух тактических управляемых ракет малой дальности, а 25 января СМИ сообщили о пуске двух крылатых ракет неизвестной модели.