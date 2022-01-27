https://ria.ru/20220127/klimat-1769836933.html

Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 миллиардов рублей

Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.01.2022

Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 миллиардов рублей

До 600 миллиардов рублей может быть привлечено в проекты по сохранению климата в России, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у вице-премьера... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:37

2022-01-27T17:37

2022-01-27T17:37

общество

правительство рф

климат

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До 600 миллиардов рублей может быть привлечено в проекты по сохранению климата в России, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у вице-премьера Михаила Мишустина."Планируется привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, включая размещение "зеленых" облигаций на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.Она отметила, что к 2024 году климатические проекты можно будет развивать на 15 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначений. Также под них будет отдано до 29% площадей резервных лесов.Абрамченко подчеркнула, что инвестиции и международное признание усилий России по спасению климата планеты могут быть получены при условии утверждения национальных стандартов в сфере климата. К 2024 году будет утверждено 78 национальных климатических стандартов.Прогнозируется, что к 2024 году лесные климатические проекты позволят увеличить на 10% способность российских систем экосистем поглощать парниковые газы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера.Россия планирует выйти на углеродную нейтральность, то есть равный объем эмиссии и поглощения парниковых газов, к 2060 году. США, Евросоюз, Япония и некоторые другие страны - к 2050-му. Китай - тоже к 2060-му. Индия - к 2070 году.

https://ria.ru/20220126/neytralnost-1769602868.html

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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общество, правительство рф, климат, виктория абрамченко, россия