https://ria.ru/20220127/kitay-1769722823.html

В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России

В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России

Закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:33

2022-01-27T08:33

2022-01-27T08:44

в мире

сша

мид кнр

ван и (политик)

энтони блинкен

россия

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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Сегодня, в 21 веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Ван И заявил, что Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые ведут к росту напряженности и раздувают кризис. Глава китайского МИД подчеркнул, что "безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой страны", а региональная безопасность не может быть обеспечена усилением и расширением военных блоков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220123/posolstvo-1769094711.html

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в мире, сша, мид кнр, ван и (политик), энтони блинкен, россия