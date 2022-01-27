Раввин прокомментировал решение вернуть День памяти жертв Холокоста в школы
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за включение Дня памяти жертв Холокоста в план воспитательной работы российских школ.
День памяти жертв Холокоста ранее был включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год. Распоряжение Минпросвещения вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.
"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за утверждение Международного дня памяти жертв Холокоста в календарный план воспитательной работы российских школ. <...> Почитание памяти всех, кто стал жертвой Холокоста представляется мне не долгом перед еврейской общиной или еврейским народом, но обязательной составляющей российского морального воспитания", - говорится в обращении раввина к министру просвещения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Борода отметил: ФЕОР понимает, что при разработке систем как общего и дополнительного образования, "способных подчеркнуть важность каждой культуры и расставить акценты на объединяющих нас ценностях и общенациональных принципах", на Министерстве Просвещения лежит огромная ответственность.
"Перед календарем не стоит задача изучать историю, ведь это входит в основную программу, но, в первую очередь, он призван сконцентрироваться на воспитании молодежи, на разъяснении базовых нравственных понятиях, на укреплении нашего общества и созидании нашего будущего. Таким образом, проведение дополнительных уроков, мемориальных акций, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, еще раз подчеркнет неоспоримую значимость этого дня, позволит посвятить время подробному рассказу о более 6 миллионах безвинно погибших людей, о подвиги Советской армии, освободивший крупнейший концентрационный лагерь Освенцим и остановившей страшнейшую трагедию XX века", - заключил раввин.
Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).