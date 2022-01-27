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Религия
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769861652.html
Раввин прокомментировал решение вернуть День памяти жертв Холокоста в школы
Раввин прокомментировал решение вернуть День памяти жертв Холокоста в школы - РИА Новости, 27.01.2022
Раввин прокомментировал решение вернуть День памяти жертв Холокоста в школы
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за включение Дня памяти жертв Холокоста в план... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:49
2022-01-27T19:49
религия
оон
освенцим
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за включение Дня памяти жертв Холокоста в план воспитательной работы российских школ.День памяти жертв Холокоста ранее был включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год. Распоряжение Минпросвещения вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за утверждение Международного дня памяти жертв Холокоста в календарный план воспитательной работы российских школ. &lt;...&gt; Почитание памяти всех, кто стал жертвой Холокоста представляется мне не долгом перед еврейской общиной или еврейским народом, но обязательной составляющей российского морального воспитания", - говорится в обращении раввина к министру просвещения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Борода отметил: ФЕОР понимает, что при разработке систем как общего и дополнительного образования, "способных подчеркнуть важность каждой культуры и расставить акценты на объединяющих нас ценностях и общенациональных принципах", на Министерстве Просвещения лежит огромная ответственность."Перед календарем не стоит задача изучать историю, ведь это входит в основную программу, но, в первую очередь, он призван сконцентрироваться на воспитании молодежи, на разъяснении базовых нравственных понятиях, на укреплении нашего общества и созидании нашего будущего. Таким образом, проведение дополнительных уроков, мемориальных акций, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, еще раз подчеркнет неоспоримую значимость этого дня, позволит посвятить время подробному рассказу о более 6 миллионах безвинно погибших людей, о подвиги Советской армии, освободивший крупнейший концентрационный лагерь Освенцим и остановившей страшнейшую трагедию XX века", - заключил раввин.Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
https://ria.ru/20220126/kholokost-1769609866.html
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оон, освенцим, федерация еврейских общин россии
19:49 27.01.2022
 

Раввин прокомментировал решение вернуть День памяти жертв Холокоста в школы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за включение Дня памяти жертв Холокоста в план воспитательной работы российских школ.
День памяти жертв Холокоста ранее был включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год. Распоряжение Минпросвещения вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 14:22Религия
Минпросвещения вернуло в учебный план День памяти жертв холокоста
"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за утверждение Международного дня памяти жертв Холокоста в календарный план воспитательной работы российских школ. <...> Почитание памяти всех, кто стал жертвой Холокоста представляется мне не долгом перед еврейской общиной или еврейским народом, но обязательной составляющей российского морального воспитания", - говорится в обращении раввина к министру просвещения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Борода отметил: ФЕОР понимает, что при разработке систем как общего и дополнительного образования, "способных подчеркнуть важность каждой культуры и расставить акценты на объединяющих нас ценностях и общенациональных принципах", на Министерстве Просвещения лежит огромная ответственность.
"Перед календарем не стоит задача изучать историю, ведь это входит в основную программу, но, в первую очередь, он призван сконцентрироваться на воспитании молодежи, на разъяснении базовых нравственных понятиях, на укреплении нашего общества и созидании нашего будущего. Таким образом, проведение дополнительных уроков, мемориальных акций, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, еще раз подчеркнет неоспоримую значимость этого дня, позволит посвятить время подробному рассказу о более 6 миллионах безвинно погибших людей, о подвиги Советской армии, освободивший крупнейший концентрационный лагерь Освенцим и остановившей страшнейшую трагедию XX века", - заключил раввин.
Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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