Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769790491.html
В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров
В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022
В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров
В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:16
2022-01-27T14:16
в мире
оон
москва
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
прибалтика
международный день памяти жертв холокоста
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768352812_0:189:3176:1976_1920x0_80_0_0_3f7a6f20c56c26f2e8965bee918a4981.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем", - заявил Лавров в приветствии участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.Он напомнил, что одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров Советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко- фашистских захватчиков.Министр с сожалением констатировал также, что "сегодня в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории".Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января - в день освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц" (Освенцим)" в 1945 году.
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html
москва
прибалтика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768352812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dc99c00876e9bf2f77cb86a18b22365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, прибалтика, международный день памяти жертв холокоста, россия
14:16 27.01.2022
 
В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: в некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем", - заявил Лавров в приветствии участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
Главный раввин России Берл Лазар и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов к памятнику героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:38
Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста
Он напомнил, что одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров Советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко- фашистских захватчиков.
Министр с сожалением констатировал также, что "сегодня в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории".
"Россия будет решительно этому противодействовать. По нашей инициативе ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь", - пообещал министр.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января - в день освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц" (Освенцим)" в 1945 году.
 
В миреООНМоскваСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНПрибалтикаМеждународный день памяти жертв ХолокостаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
Лента новостейМолния
Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России