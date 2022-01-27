https://ria.ru/20220127/kholokost-1769790491.html

В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров

В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022

В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров

В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:16

2022-01-27T14:16

2022-01-27T14:16

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москва

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

прибалтика

международный день памяти жертв холокоста

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем", - заявил Лавров в приветствии участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.Он напомнил, что одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров Советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко- фашистских захватчиков.Министр с сожалением констатировал также, что "сегодня в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории".Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января - в день освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц" (Освенцим)" в 1945 году.

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html

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в мире, оон, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, прибалтика, международный день памяти жертв холокоста, россия