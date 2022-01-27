В некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: в некоторых странах Европы ведется пропаганда неонацизма
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ряде стран Европы ведется пропаганда неонацизма, Россия будет этому решительно противодействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем", - заявил Лавров в приветствии участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
Он напомнил, что одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров Советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко- фашистских захватчиков.
Министр с сожалением констатировал также, что "сегодня в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории".
"Россия будет решительно этому противодействовать. По нашей инициативе ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь", - пообещал министр.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января - в день освобождения советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц" (Освенцим)" в 1945 году.