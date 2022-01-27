https://ria.ru/20220127/khimataka-1769708053.html
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:28
2022-01-27T00:28
2022-01-27T02:11
в мире
украина
киев
сирия
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769224206_0:115:3072:1842_1920x0_80_0_0_1808bf98b68ea06a647a18ca13e4ddbf.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия".По его словам, Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке.Пушилин выразил надежду, что Украина не прибегнет к такой мере.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы Запад неоднократно обвинял Россию в "подготовке вторжения" на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва не планирует никаких агрессивных действий и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что заметили у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом, по информации самопровозглашенной республики, туда постоянно поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны — члены НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов. Запад также увеличил число учений в Черном море. Москва в свою очередь считает, что это связано с желанием Штатов и их союзников создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220127/vooruzhenie-1769707663.html
украина
киев
сирия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769224206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e936875a27cf6f79fa443b90625dbf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сирия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
00:28 27.01.2022 (обновлено: 02:11 27.01.2022)
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
Глава ДНР Пушилин: Украина может провести постановочные химические атаки в Донбассе