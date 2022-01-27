https://ria.ru/20220127/khimataka-1769708053.html

Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР

Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2022

Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР

ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:28

2022-01-27T00:28

2022-01-27T02:11

в мире

украина

киев

сирия

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия".По его словам, Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке.Пушилин выразил надежду, что Украина не прибегнет к такой мере.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы Запад неоднократно обвинял Россию в "подготовке вторжения" на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва не планирует никаких агрессивных действий и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что заметили у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом, по информации самопровозглашенной республики, туда постоянно поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны — члены НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов. Запад также увеличил число учений в Черном море. Москва в свою очередь считает, что это связано с желанием Штатов и их союзников создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220127/vooruzhenie-1769707663.html

украина

киев

сирия

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, сирия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр