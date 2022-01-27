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Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:28
2022-01-27T02:11
в мире
украина
киев
сирия
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия".По его словам, Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке.Пушилин выразил надежду, что Украина не прибегнет к такой мере.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы Запад неоднократно обвинял Россию в "подготовке вторжения" на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва не планирует никаких агрессивных действий и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что заметили у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом, по информации самопровозглашенной республики, туда постоянно поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны — члены НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов. Запад также увеличил число учений в Черном море. Москва в свою очередь считает, что это связано с желанием Штатов и их союзников создать группировку войск у российских границ.
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в мире, украина, киев, сирия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
00:28 27.01.2022 (обновлено: 02:11 27.01.2022)
 
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР

Глава ДНР Пушилин: Украина может провести постановочные химические атаки в Донбассе

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ДНР не исключает, что в Донбассе может произойти постановочная химическая атака по сценарию Сирии, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия".
По его словам, Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке.

"Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", — отметил глава самопровозглашенной республики.

Пушилин выразил надежду, что Украина не прибегнет к такой мере.
Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
В последние месяцы Запад неоднократно обвинял Россию в "подготовке вторжения" на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва не планирует никаких агрессивных действий и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что заметили у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом, по информации самопровозглашенной республики, туда постоянно поступает военная техника.
Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны — члены НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов. Запад также увеличил число учений в Черном море. Москва в свою очередь считает, что это связано с желанием Штатов и их союзников создать группировку войск у российских границ.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
00:18
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
 
В миреУкраинаКиевСирияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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