https://ria.ru/20220127/kerroll-1769862614.html

Священник рассказал про главный стереотип об авторе "Алисы в стране чудес"

Священник рассказал про главный стереотип об авторе "Алисы в стране чудес" - РИА Новости, 27.01.2022

Священник рассказал про главный стереотип об авторе "Алисы в стране чудес"

Английский писатель Льюис Кэрролл в России известен в основном как детский писатель, но в его книгах есть существенное богословское наполнение, рассказал РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:53

2022-01-27T19:53

2022-01-27T19:53

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Английский писатель Льюис Кэрролл в России известен в основном как детский писатель, но в его книгах есть существенное богословское наполнение, рассказал РИА Новости в день рождения писателя доцент Московской духовной академии и священник Антоний Борисов.27 января исполняется 190 лет со дня рождения автора “Алисы в Стране чудес” и “Алисы в Зазеркалье”. Кэрролл также проявил себя как математик, фотограф, богослов и диакон Церкви Англии.“Льюис Кэрролл, 190 лет со дня рождения которого мы отмечаем, известен в России преимущественно как писатель. Причем почему-то детский. Именно такая репутация сложилась у английского литератора в результате превратного понимания двух наиболее его известных книг – “Алиса в Стране чудес” и “Алиса в Зазеркалье”. На самом деле, книги об Алисе, как и иные художественные произведения Льюиса, глубоки и наполнены самыми разными символами, образами. Понять их в полной мере может только взрослый, и то обладая хорошей культурной, философской и даже богословской подготовкой”, - сказал он.Примером богословского взгляда на наследие Кэрролла, считает Борисов, является версия одного из исследователей творчества Кэрролла Шейна Лесли.“При таком прочтении Алиса - наивный первокурсник, оказавшийся в гуще богословских споров той поры, Белый Кролик - скромный англиканский священник, пуще всего боящийся своего епископа (Герцогиня). Двери в зале символизируют английскую Высокую и Низкую церковь, золотой ключик - ключ Священного Писания, пирожок, от которого откусывает Алиса, - святую догму. Кошка Дина, которой так боится церковная Мышь, - конечно, католичка, а Алисин скотч-терьер, будучи шотландцем, - пресвитерианец, что также весьма неприятно Мыши”, - процитировал Лесли священник.“Высокой церковью” называли консервативное богословское течение в Церкви Англии, настаивавшее, в первую очередь, на необходимости сохранения традиционной англиканской доктрины и, прежде всего, апостольского преемства епископов. Высокоцерковники, к которым был близок Кэрролл, стремились подчеркнуть историческую связь англиканства с древней Церковью. Приверженцы же “Низкой церкви” настаивали на “евангелических принципах” построения общин, исповедуя подход к церковной структуре, склонявшийся к протестантскому.Кроме того, напомнил Борисов, известное читателям имя “Льюис Кэрролл” – авторский псевдоним Чарлза Латвиджа Доджсона. “Он придумал себе новое имя, взяв за основу латинские варианты своего настоящего именования: первое имя Чарлз на латыни - Carolus или Карл, отсюда - Кэрролл. Второе имя Латвидж, происходящее от латинского Ludovicus или Людовик, было переделано в Льюис. Таким образом, Кэрролл выбрал производные от латинских вариантов своего имени и поменял их местами”, - рассказал он.Кэрролл посетил Россию вместе со своим другом священником и теологом Генри Лиддоном в 1867 году. Тогда существовал обычай после длительной учебы отправлять выпускников Оксфорда в Европу для отдыха, но официальным поводом для поездки было стремление упрочить связи Церкви Англии с российской Церковью, которой сильно интересовались консервативно настроенные англикане.Лиддон и Кэрролл побывали не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Нижнем Новгороде, и Варшаве. Главным событием поездки, тем не менее, стал визит в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 12 августа 1867 года, где гости присутствовали на литургии с разрешения епископа Леонида (Краснопевкова), а также встретились с митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым). Он с большим интересом относился к диалогу с инославными христианами.С 1855 до 1881 года Кэрролл читал лекции по математике в оксфордском Крайст-Черч-колледже. Его устав предписывал преподавателям иметь священный сан, но Кэрролл откладывал рукоположение и был вынужден уступить требованиям руководства колледжа и стать диаконом только в 1861 году. От рукоположения во священники, тем не менее, Кэрролл отказался. Это решение не соответствовало уставу колледжа, и писатель мог лишиться работы. Однако по невыясненным причинам декан колледжа Генри Лидделл (отец знаменитой прототипа героини сказок Кэрролла Алисы), вначале намеревавшийся уволить литератора, изменил свое решение.Для своего времени случай Кэрролла стал уникален, рассказал Борисов: писатель был единственным преподавателем колледжа, не имевшим сана священника. А причины, по которым Кэрролл отказался от священства, до сих пор неизвестны. По одним сведениям, он не согласился на рукоположение из-за дефекта речи и боязни проповедовать. По другим - из-за запрета для англиканских священников участвовать в культурной жизни (в частности - посещать театр).

https://ria.ru/20200704/1573864388.html

https://ria.ru/20150831/1218895140.html

https://ria.ru/20170127/1486495946.html

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варшава, московская духовная академия, церковь англии, россия