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Канада перебрасывает военных на Украину
Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину - РИА Новости, 27.01.2022
Канада перебрасывает военных на Украину
Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину, заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:08
2022-01-27T01:10
в мире
украина
канада
нато
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину, заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.Он добавил, что в рамках поддержки Киеву канадское правительство нарастит в ближайшее время присутствие военнослужащих страны в Украине на 60 человек в дополнение к уже находящимся там 200.Трюдо добавил, что численность канадского контингента на Украине со временем будет увеличена до 400 человек. Глава кабмина Канады также добавил, что Оттава намерена продолжить поставлять Киеву нелетальное вооружение, оказывать поддержку в борьбе с кибератаками и делиться разведывательной информацией.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
https://ria.ru/20220127/krym-1769708702.html
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в мире, украина, канада, нато, джастин трюдо
01:08 27.01.2022 (обновлено: 01:10 27.01.2022)
 
Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину

Премьер-министр Канады Трюдо: глава минобороны страны в ближайшие дни посетит Украину

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину, заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Наша сохраняющаяся приверженность операции "Объединитель" гарантирует поддержку со стороны вооруженных сил Канады армии Украины, чтобы та могла защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину", - сказал Трюдо на пресс-конференции.

Он добавил, что в рамках поддержки Киеву канадское правительство нарастит в ближайшее время присутствие военнослужащих страны в Украине на 60 человек в дополнение к уже находящимся там 200.
Трюдо добавил, что численность канадского контингента на Украине со временем будет увеличена до 400 человек. Глава кабмина Канады также добавил, что Оттава намерена продолжить поставлять Киеву нелетальное вооружение, оказывать поддержку в борьбе с кибератаками и делиться разведывательной информацией.
"Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами на Украине и во всем регионе", - резюмировал Трюдо.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
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США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
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В миреУкраинаКанадаНАТОДжастин Трюдо
 
 
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