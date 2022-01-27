https://ria.ru/20220127/kalyapin-1769768977.html

В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ

В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ

В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:52

2022-01-27T12:52

2022-01-27T12:53

совет по правам человека при президенте рф (спч)

политика

дмитрий песков

игорь каляпин

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, к сожалению, мы не заметили. Это решение принимает президент РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле требование омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Игоря Каляпина.

https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html

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совет по правам человека при президенте рф (спч), политика, дмитрий песков, игорь каляпин, чеченская республика (чечня), россия