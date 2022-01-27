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В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ
В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:52
2022-01-27T12:52
2022-01-27T12:53
совет по правам человека при президенте рф (спч)
политика
дмитрий песков
игорь каляпин
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, к сожалению, мы не заметили. Это решение принимает президент РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле требование омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Игоря Каляпина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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совет по правам человека при президенте рф (спч), политика, дмитрий песков, игорь каляпин, чеченская республика (чечня), россия
Материал дополняется
12:52 27.01.2022 (обновлено: 12:53 27.01.2022)
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ
Пресс-секретарь Путина Песков: решение о выводе кого-либо из СПЧ принимает лишь президент