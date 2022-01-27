Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/kalyapin-1769768977.html
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ
В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:52
2022-01-27T12:53
совет по правам человека при президенте рф (спч)
политика
дмитрий песков
игорь каляпин
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:81:3143:1849_1920x0_80_0_0_6e316fadd85c49f7ae722efdc6518065.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, к сожалению, мы не заметили. Это решение принимает президент РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле требование омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Игоря Каляпина.
https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d46663c1f45bb19bcbb28ff8779492dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет по правам человека при президенте рф (спч), политика, дмитрий песков, игорь каляпин, чеченская республика (чечня), россия
Материал дополняется
12:52 27.01.2022 (обновлено: 12:53 27.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали требование вывести Каляпина из СПЧ

Пресс-секретарь Путина Песков: решение о выводе кого-либо из СПЧ принимает лишь президент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле заявили, что им неизвестно о требовании вывести правозащитника Игоря Каляпина из состава СПЧ, но напомнили, что такие решения принимает лишь президент РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, к сожалению, мы не заметили. Это решение принимает президент РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле требование омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Игоря Каляпина.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:59
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ПолитикаДмитрий ПесковИгорь КаляпинЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
Лента новостейМолния
В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине