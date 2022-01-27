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В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка
В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка - РИА Новости, 27.01.2022
В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка
Прокуратура в Тверской области организовала проверку после того, как избитого матерью месячного ребенка доставили в больницу с травмами головы, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:53
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области организовала проверку после того, как избитого матерью месячного ребенка доставили в больницу с травмами головы, сообщает надзорное ведомство."Прокурором Тверской области С.Б. Лежниковым дано поручение Нелидовскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту нанесения месячному ребенку тяжких телесных повреждений, причиненных его матерью 2001 года рождения," - говорится в сообщении.При проверке дадут оценку действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в ночь на 26 января женщина ударила младенца, который плакал. В больницу ребенка доставили с травмами головы.Дело возбудили после избиения плачущего младенца в Тверской области, его мать задержана, сообщается на сайте Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.По данным следствия, в посёлке Южный Тверской области в ночь на 26 января "ребенок периодически просыпался, плакал, капризничал, чем вызвал личные неприязненные отношения к себе у его матери, в результате чего она нанесла малышу несколько ударов кулаком в голову"."Своими преступными действиями мать причинила сыну множественные гематомы и переломы костей черепа", - говорится в релизе.Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
https://ria.ru/20210927/prigovor-1751961676.html
https://ria.ru/20220111/izbienie-1767330179.html
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происшествия, тверская область
11:20 27.01.2022 (обновлено: 11:53 27.01.2022)
В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка
В Тверской области прокуратура начала проверку после избиения матерью плачущего младенца
РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости.
Прокуратура в Тверской области организовала проверку после того, как избитого матерью месячного ребенка доставили в больницу с травмами головы, сообщает
надзорное ведомство.
"Прокурором Тверской области
С.Б. Лежниковым дано поручение Нелидовскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту нанесения месячному ребенку тяжких телесных повреждений, причиненных его матерью 2001 года рождения," - говорится в сообщении.
При проверке дадут оценку действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в ночь на 26 января женщина ударила младенца, который плакал. В больницу ребенка доставили с травмами головы.
Дело возбудили после избиения плачущего младенца в Тверской области, его мать задержана, сообщается на сайте
Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в посёлке Южный Тверской области в ночь на 26 января "ребенок периодически просыпался, плакал, капризничал, чем вызвал личные неприязненные отношения к себе у его матери, в результате чего она нанесла малышу несколько ударов кулаком в голову".
"Своими преступными действиями мать причинила сыну множественные гематомы и переломы костей черепа", - говорится в релизе.
Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.