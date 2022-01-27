https://ria.ru/20220127/izbienie-1769747195.html

В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка

В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка - РИА Новости, 27.01.2022

В Тверской области начали проверку после избиения матерью плачущего ребенка

Прокуратура в Тверской области организовала проверку после того, как избитого матерью месячного ребенка доставили в больницу с травмами головы, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:53

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура в Тверской области организовала проверку после того, как избитого матерью месячного ребенка доставили в больницу с травмами головы, сообщает надзорное ведомство."Прокурором Тверской области С.Б. Лежниковым дано поручение Нелидовскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту нанесения месячному ребенку тяжких телесных повреждений, причиненных его матерью 2001 года рождения," - говорится в сообщении.При проверке дадут оценку действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в ночь на 26 января женщина ударила младенца, который плакал. В больницу ребенка доставили с травмами головы.Дело возбудили после избиения плачущего младенца в Тверской области, его мать задержана, сообщается на сайте Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.По данным следствия, в посёлке Южный Тверской области в ночь на 26 января "ребенок периодически просыпался, плакал, капризничал, чем вызвал личные неприязненные отношения к себе у его матери, в результате чего она нанесла малышу несколько ударов кулаком в голову"."Своими преступными действиями мать причинила сыну множественные гематомы и переломы костей черепа", - говорится в релизе.Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

https://ria.ru/20210927/prigovor-1751961676.html

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тверская область

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происшествия, тверская область