05:03 27.01.2022 (обновлено: 06:56 27.01.2022)
Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию
Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
Истребитель Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны.
"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8000 километров", — рассказали в ведомстве.
Во время передислокации экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.
В Минобороны уточнили, что после ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе — до 9 февраля — планируются передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.
На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.