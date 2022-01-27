https://ria.ru/20220127/istrebiteli-1769714479.html

Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию

Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию - РИА Новости, 27.01.2022

Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T05:03

2022-01-27T05:03

2022-01-27T06:56

союзное государство

безопасность

белоруссия

су-35

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-35с

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743782044_0:30:1641:953_1920x0_80_0_0_52f7c78ed2e72f4777ce8dab79a15fd2.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны.Во время передислокации экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.В Минобороны уточнили, что после ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе — до 9 февраля — планируются передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526785.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769590155.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, су-35, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35с, россия