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Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию
Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию - РИА Новости, 27.01.2022
Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию
Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T05:03
2022-01-27T06:56
союзное государство
безопасность
белоруссия
су-35
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35с
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны.Во время передислокации экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.В Минобороны уточнили, что после ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе — до 9 февраля — планируются передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526785.html
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безопасность, белоруссия, су-35, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35с, россия
05:03 27.01.2022 (обновлено: 06:56 27.01.2022)
 
Россия завершила переброску Су-35 в Белоруссию

Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны.

"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8000 километров", — рассказали в ведомстве.

Во время передислокации экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.
В Минобороны уточнили, что после ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.
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На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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