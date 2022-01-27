https://ria.ru/20220127/ipoteka-1769714723.html

В России предложили расширить программу льготной ипотеки

В России предложили расширить программу льготной ипотеки - РИА Новости, 27.01.2022

В России предложили расширить программу льготной ипотеки

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T05:12

2022-01-27T05:12

2022-01-27T06:00

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

михаил мишустин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

александр якубовский

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где нет активного строительства, пишет газета "Известия".По данным газеты, депутат также отметил, что необходимо ограничить покупку квартир в аварийных домах.Добавляется, что в правительстве подтвердили получение письма. Оно, по информации издания, направлено для проработки в Минфин и Минстрой.

https://realty.ria.ru/20220126/ipoteka-1769661448.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, александр якубовский, россия